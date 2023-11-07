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Защита Шабутдинова обжаловала его арест

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве, обжаловала его арест. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил «Известиям» его адвокат Никита Апаликов.

«Только что мной была подана жалоба на постановление о применении к Аязу меры пресечения. Канцелярия Таганского районного суда ее приняла», — сказал юрист.

Он также выразил надежду на то, что в кратчайший установленный законом срок Московский городской суд примет жалобу, рассмотрит ее и «вынесет по ней справедливое решение».

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Блогера задержали в начале ноября по подозрению в мошенничество после жалоб на проданные им образовательные курсы. Мужчина предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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