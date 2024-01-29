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Техас намерен проложить колючую проволоку по всему периметру штата

Вице-губернатор Техаса Патрик: штат разместит на границе колючую проволоку
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/1sg Suzanne Ringle
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Власти американского штата Техас хотят разместить колючую проволоку по всей его границе. Об этом 29 января заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», — сказал он.

Патрик объяснил это тем, что ранее границу пересекало более 3 тыс. мигрантов в день. По его словам, после возведения заграждений данный показатель стал равен нулю.

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В середине января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

На следующий день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

Впоследствии стало известно, чтотехасские власти вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда»), которая началась с 2022 года. В свою очередь, президент США Джо Байден при обращении к конгрессу заявил о поручении начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов для ужесточения пограничного контроля.

Между тем, как выяснили 27 января «Известия», некоторые жители города Игл-Пасс в Мексике утверждают о том, чтобы граница не была открыта, а всё происходило законно.

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