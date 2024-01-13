CBS сообщил о «захвате» нацгвардией Техаса части границы США

Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников 12 января.

«Должностные лица штата Техас на этой неделе внезапно запретили агентам федерального пограничного патруля США входить и патрулировать общественные места в приграничном городе Игл-Пасс, где они обычно впервые сталкиваются с мигрантами, которые незаконно пересекают Рио-Гранде», — передает издание.

Отмечается, что техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где в последние недели агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Сейчас техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

Издание напомнило, что утром 12 января министерство юстиций США описало противостояние между Техасом и федеральным правительством как чрезвычайную ситуацию. По заявлению ведомства, новые действия Техаса «демонстрируют эскалацию мер штата по блокированию способности пограничного патруля патрулировать или даже наблюдать за границей и быть в состоянии реагировать на чрезвычайные ситуации».

При этом представитель военного департамента Техаса Майкл Перри заявил, что все действия штата направлены на предотвращение нелегального пересечения границы мигрантами.

«Национальная гвардия Техаса поддерживает свое присутствие с помощью пунктов безопасности и временного барьера в Шелби-парке с 2021 года. Текущая позиция заключается в том, чтобы подготовиться к будущему всплеску нелегальных иммигрантов и ограничить доступ к организациям, которые увековечивают нелегальные иммигрантские переходы в парке и в районе Игл-Пасс», — говорится в заявлении Перри.

Ранее, 10 января, бизнесмен и бывший президент Дональд Трамп выступил против «хаоса» на южной границе США, обращаясь к избирателям в Айове. Он призвал к прекращению «любой политики открытых границ администрации Байдена» и пообещал крупнейшую в истории страны депортацию.

24 декабря в Соединенных Штатах также подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу за неделю. До этого, 21 декабря, спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также подчеркнул необходимость достроить стену на границе с Мексикой.

26 сентября 2023 года в Сети появилось видео, на котором мигранты попытались проникнуть на территорию США в районе Игл-Пасс, штат Техас, на крыше товарного поезда.

Миграционный кризис станет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США, и подход к его разрешению может стать решающим, заявили 14 июня опрошенные «Известиями» эксперты.

11 мая 2023 года в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом. Администрация Байдена начала ужесточать политику в отношении мигрантов.