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Трамп пообещал крупнейшую в истории США депортацию

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Фото: Global Look Press/ Michael Gonzalez
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Бизнесмен и бывший президент Дональд Трамп выступил против «хаоса» на южной границе США, обращаясь к избирателям в Айове 10 января. Он призвал к прекращению «любой политики открытых границ администрации Байдена» и пообещал крупнейшую в истории страны депортацию, сообщил телеканал Fox News.

«У них на границе хаос. Граница — это катастрофа, худшая граница в истории. Я думаю, это худшая граница в мировой истории. У нас была лучшая граница в истории нашей страны. У нас никогда не было такой границы», — сетовал политик.

Он решительно выступил против политики действующего президента Джо Байдена, пообещав «провести крупнейшую операцию по депортации в американской истории», потому что иного пути у США нет.

«У нас здесь миллионы и миллионы людей. Это ненадолго. Вы видели, как в Нью-Йорке выгоняли обычных студентов и на их место сажали мигрантов?» — сказал Трамп, ссылаясь на недавний отчет о том, что школа в Нью-Йорке переводит своих учеников на дистанционное обучение, чтобы разместить в здании почти 2 тыс. мигрантов.

«Нас ждет крупнейшая депортация в истории нашей страны. Мы возвратим всех туда, откуда они пришли. У нас нет выбора», — сказал Трамп.

Лучше граница в руках: миграционный кризис бьет по рейтингу Байдена
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1 января опасения по теме мигрантов в США выразил предприниматель Илон Маск. Он заявил, что власти страны скоро будут использовать дома граждан для размещения нелегальных мигрантов.

В Соединенных Штатах 24 декабря также подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу.

26 сентября 2023 года в Сети появилось видео, на котором мигранты попытались проникнуть на территорию США в районе Игл-Пасс, штат Техас, на крыше товарного поезда.

Миграционный кризис станет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США, и подход к его разрешению может стать решающим, заявили 14 июня опрошенные «Известиями» эксперты.

11 мая 2023 года в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом. Администрация Байдена начала ужесточать политику в отношении мигрантов.

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