Власти США насчитали почти 50 тыс. нелегально проникших в страну мигрантов

В США на прошлой неделе почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил телеканал CBS со ссылкой на имеющиеся данные властей страны.

«Уговоры мигрантов и плач детей быстро заглушили требования вооруженного винтовками [американского] пограничного патруля. Направляя фонарики в сторону реки (Рио-Гранде, по которой проходит граница между США с Мексикой. — Ред.), пограничники на ломаном испанском языке приказывали мигрантам повернуть назад», — указывается в материале.

Кроме того, отмечается, что за пять дней прошлой недели число задержанных нелегальных мигрантов американскими сотрудниками пограничного патруля трижды превышало 10 тыс. человек, в то время как за прошлый месяц среднее количество нарушителей составляло 6,4 тыс.

21 декабря спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также подчеркнул необходимость достроить стену на границе с Мексикой.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни. При этом какое именно количество пересечений считается высоким, не уточнялось. По некоторым данным, сенатор от республиканцев Том Тиллис предложил установить порог в 3 тыс. человек, а некоторые демократы обозначили предел в 5 тыс. переселенцев.

В начале октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов.

29 сентября предприниматель Илон Маск заявил, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны, на границе с Мексикой. 26 сентября он провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, в которой рассказал о ситуации с мигрантами. На видео было показано, как десятки нелегалов, которые, сидя под мостом на границе, ожидают оформления работников пограничной службы.