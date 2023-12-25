Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек
Мир
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Экономика
У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита
Армия
Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии
Мир
Власти США насчитали почти 50 тыс. нелегально проникших в страну мигрантов
Экономика
Со второго квартала 2024-го ЦБ может начать снижать ставку
Мир
Экс-советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за побед России
Экономика
Бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой в 2024 году
Мир
Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа
Мир
Вучич встретится с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко
Экономика
К 2025 году могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты БРИКС
Политика
Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в 2024 году
Мир
Депутат ЕП призвал привлечь лидеров ЕС к ответу за мобилизацию украинцев
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –3 градусов в Москве 25 декабря
Мир
Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках

Власти США насчитали почти 50 тыс. нелегально проникших в страну мигрантов

CBS: власти США за пять дней насчитали 50 тыс. нелегальных мигрантов
0
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США на прошлой неделе почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил телеканал CBS со ссылкой на имеющиеся данные властей страны.

«Уговоры мигрантов и плач детей быстро заглушили требования вооруженного винтовками [американского] пограничного патруля. Направляя фонарики в сторону реки (Рио-Гранде, по которой проходит граница между США с Мексикой. — Ред.), пограничники на ломаном испанском языке приказывали мигрантам повернуть назад», — указывается в материале.

Кроме того, отмечается, что за пять дней прошлой недели число задержанных нелегальных мигрантов американскими сотрудниками пограничного патруля трижды превышало 10 тыс. человек, в то время как за прошлый месяц среднее количество нарушителей составляло 6,4 тыс.

Нелегальный поход: как миграция может повлиять на выборы в США
И чем отличаются взгляды республиканцев и демократов на решение кризиса

21 декабря спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также подчеркнул необходимость достроить стену на границе с Мексикой.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни. При этом какое именно количество пересечений считается высоким, не уточнялось. По некоторым данным, сенатор от республиканцев Том Тиллис предложил установить порог в 3 тыс. человек, а некоторые демократы обозначили предел в 5 тыс. переселенцев.

В начале октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов.

29 сентября предприниматель Илон Маск заявил, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны, на границе с Мексикой. 26 сентября он провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, в которой рассказал о ситуации с мигрантами. На видео было показано, как десятки нелегалов, которые, сидя под мостом на границе, ожидают оформления работников пограничной службы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023