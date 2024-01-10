Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею в случае провокации
Общество
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Мир
Количество погибших в результате беспорядков в Эквадоре увеличилось до 10
Общество
Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье восстановили
Мир
WAFA сообщило о гибели 15 человек из-за удара ЦАХАЛ по жилому дому
Общество
Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву
Мир
ООН готова способствовать решению территориального спора Аргентины и Великобритании
Мир
Посольство РФ в Эквадоре рекомендовало воздержаться от посещения страны
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –8 градусов в среду
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов

Маск: власти скоро будут использовать дома американцев для нелегальных мигрантов
0
Фото: REUTERS/Jacob Garcia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США скоро будут использовать дома граждан для размещения нелегальных мигрантов. Об этом 10 января заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Так, Маск прокомментировал новость о том, что власти штата Бостон обратились с просьбой к американцам разместить у себя мигрантов из-за растущего кризиса в стране с жильем.

Лучше граница в руках: миграционный кризис бьет по рейтингу Байдена
В поисках решения проблемы с нелегалами американская делегация отправилась в Мехико

Ранее, 4 января, американский бизнесмен также обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции. По его словам, действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом привели к наихудшим результатам.

До этого, 3 января, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).

В Соединенных Штатах 24 декабря также подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу.

В октябре журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах количество переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись более чем с 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024