Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов

Власти США скоро будут использовать дома граждан для размещения нелегальных мигрантов. Об этом 10 января заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Так, Маск прокомментировал новость о том, что власти штата Бостон обратились с просьбой к американцам разместить у себя мигрантов из-за растущего кризиса в стране с жильем.

Ранее, 4 января, американский бизнесмен также обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции. По его словам, действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом привели к наихудшим результатам.

До этого, 3 января, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).

В Соединенных Штатах 24 декабря также подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу.

В октябре журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах количество переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись более чем с 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.