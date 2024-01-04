Илон Маск обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции

Американский бизнесмен Илон Маск в четверг, 4 января, осудил на своей странице в принадлежащей ему соцсети X (бывш. Twitter) действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом в содействии нелегальной миграции.

«На данный момент нет никаких сомнений, что эта администрация активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя», — написал Маск, приведя в пример сравнительную статистику роста нелегальной миграции при бывших американских лидерах Бараке Обаме, Дональде Трампе и нынешнем Джо Байдене.

Согласно данным, на которые сослался предприниматель, политика хозяина Белого дома привела к наихудшим результатам.

Ранее, 3 января, спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Джо Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).

До этого, 24 декабря, в США подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу.

Ранее, 13 декабря, издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа сенаторов и помощников главы государства, написало, что Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни.

8 октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах количество переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.