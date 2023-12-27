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В США указали на катастрофический рост числа нелегалов в стране при Байдене

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jon Putman
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За время правления американского президента Джо Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек). Об этом в эфире Fox News 26 декабря заявил член палаты представителей Джефф Ван Дрю.

Во время беседы ведущий телеканала продемонстрировал статистику о том, как с 1 декабря в США через южную границу проникли более 250 тыс. мигрантов, с 1 октября — 730 тыс. человек.

«Да, это невероятно, но за месяцы пребывания у власти Байден довел ситуацию на южной границе до того, что число нелегалов, проникших в страну, сравнимо с населением штата Нью Джерси или города Нью-Йорк (более 8,4 млн). Это ужасно», — прокомментировал Ван Дрю приграничный кризис в США.

Он подчеркнул, что решить проблему с мигрантами не так уж и сложно — стоит только закончить стену на границе, усилить слежение за порядком и «напомнить мексиканцам о политике «ловить и отпускать». Однако нынешние власти хотят изменить социальную структуру Америки.

Несколькими днями ранее Джефф Ван Дрю в соцсети Х (бывший Twitter) написал, что единственным ответом на бездействие администрации Байдена в ситуации на южной границе должно стать требование тотальной ответственности.

«Я говорил это прежде и скажу еще раз: Алехандро Майоркасу (министр внутренней безопасности США. — Ред.) необходимо объявить импичмент за его отказ защищать американских граждан и границу», — написал сенатор Ван Дрю.

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24 декабря в США насчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу. За пять дней прошлой недели число задержанных американскими сотрудниками пограничного патруля нелегалов трижды превышало 10 тыс. человек.

21 декабря спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также подчеркнул необходимость достроить стену на границе с Мексикой.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни. При этом какое именно количество пересечений считается высоким, не уточнялось.

В начале октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов.

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