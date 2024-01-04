В конгрессе назвали беспределом политику США в сфере миграции

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 3 января назвал нынешнюю политику Белого дома в сфере миграции беспределом. Он дал интервью телеканалу CNN на эту тему.

«Эта катастрофа может закончиться, если администрация Байдена выполнит свою работу, а они откажутся ее делать», — заявил Джонсон.

Спикер палаты представителей и другие члены конгресса побывали в Техасе для оценки ситуации на южной границе США. Джонсон подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору штата, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

Корреспондент телеканала также задал вопрос Джонсону, нужно ли одобрить запрос американского лидера Джо Байдена, который предусматривает в том числе выделение $14 млрд на защиту границ США, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Речь идет не о том, чтобы направить сюда больше денег. Речь идет об изменении политики, а Белый дом, похоже, этого не понимает», — отреагировал Джонсон.

Ранее, 26 декабря, член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления американского президента Джо Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек). Он подчеркнул, что решить проблему с мигрантами не так уж и сложно — стоит только закончить стену на границе, усилить слежение за порядком и «напомнить мексиканцам о политике «ловить и отпускать». Однако нынешние власти хотят изменить социальную структуру Америки.

24 декабря в США подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу. За пять дней прошлой недели число задержанных американскими сотрудниками пограничного патруля нелегалов трижды превышало 10 тыс. человек.

21 декабря агентство Associated Press (AP) сообщило, что власти Техаса отправили в Чикаго самолет с 120 мигрантами, которые пересекли границу США и Мексики. Отмечалось, что данную операцию придумал губернатор штата Техас Грег Эбботт в наказание американскому лидеру Джо Байдену. Таким образом в Техасе предприняли попытку усилить агрессивные меры, принятые в знак протеста против миграционной политики Байдена.

Тогда же спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также указал на необходимость достроить стену на границе с Мексикой.

Ранее, 13 декабря, издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа сенаторов и помощников главы государства, написало, что Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни.

8 октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.