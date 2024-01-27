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Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции

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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден готов применить жесткие меры для пресечения незаконной миграции в Соединенные Штаты, если они будут одобрены конгрессом. Об этом сказано в заявлении Байдена на сайте Белого дома в пятницу, 26 января.

«Два месяца назад я поручил своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы наконец серьезно заняться решением пограничного кризиса. Вот уже несколько недель они занимаются этим. Работаем круглосуточно, в праздники и выходные», — написал президент.

По его словам, те аспекты решения проблемы, которые уже согласованы, могут оказаться самым жестким комплексом мер по обеспечению границы среди всех законов, когда-либо принятых в США в связи с этой темой. Однако, как подчеркнул Байден, эти меры справедливы.

«Для всех, кто требует ужесточения пограничного контроля, это способ сделать это. Если вы серьезно относитесь к пограничному кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу», — обратился он к конгрессу.

Кроме того, по словам Байдена, такие меры потребуют финансовых вложений, а деньги на обеспечение безопасности границы еще не были предоставлены конгрессом.

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Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала «небезопасными» действия губернатора Техаса Грега Эбботта по защите южной американской границы.

Ранее в этот день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. Однако в заявлении министерства внутренней безопасности страны не указано, какие меры могут быть приняты в случае неисполнения предписания.

При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. При этом политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

Перед этим, 25 января, губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

До этого, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

12 января The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия Эбботта соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Тогда же национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская Нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

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