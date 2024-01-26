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Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать южную границу США

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Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
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Губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов. Совместное заявление было опубликовано на сайте Ассоциации республиканских губернаторов в четверг, 25 января.

«Президент Байден и его администрация сделали американцев и нашу страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальной иммиграции через южную границу. Вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас и подала в суд на него за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну», — сказано в их обращении.

В тексте отмечается, что политики солидарны с губернатором Техаса Грегом Эбботом и всеми инструментами и стратегиями, в том числе заборами из колючей проволоки, которые штат принимал, чтобы обеспечить безопасность границы. Кроме того, они подчеркнули, что, в соответствии с Конституцией США, в данной ситуации штат имеет право на самооборону.

«Поскольку администрация Байдена отказалась от своих конституционных обязательств перед штатами, у Техаса есть все юридические основания защищать суверенитет наших штатов и нашей нации», — заключается в тексте.

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Ранее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую ранее установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой. Всё по запросу администрации президента США, которая утверждает, что колючая проволока мешает пограничному патрулю обрабатывать мигрантов, находящихся на американской земле, и «помогать тем, кто может быть в беде».

До этого, 12 января, Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Отмечается, что техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где в последние недели агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

Позже The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти «федералов» в штатах.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 3 января назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).

В начале октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов.

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