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В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой

SBC News: суд США разрешил снять установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую ранее установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой для борьбы с беспрепятственным проникновением мигрантов в страну. Об этом 22 января сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что в прошлом году суд низшей инстанции запретил федеральному правительству снимать колючую проволоку, установленную солдатами Национальной гвардии Техаса. Но теперь пятью голосами против четырех Верховный суд приостановил то решение. Всё по запросу администрации президента США Джо Байдена, которая утверждает, что колючая проволока мешает пограничному патрулю обрабатывать мигрантов, находящихся на американской земле, и «помогать тем, кто может быть в беде».

«Федеральный закон требует, чтобы пограничный патруль обрабатывал мигрантов, которые въезжают в США нелегально, чтобы определить, следует ли их депортировать, передать другому федеральному агентству, отправить в центр длительного содержания иммигрантов или освободить до рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища. Должностные лица штата Техас не имеют юридических полномочий для принятия таких решений», — поясняет издание.

В то же время власти Техаса заявляют, что эта проволока хоть как-то останавливала мигрантов от переплывания Рио-Гранде и незаконного въезда в страну. При этом некоторых даже она не удерживает от пересечения границы, и группы перелезают под ней, часто порезавшись при этом.

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Ранее, 12 января, Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Отмечается, что техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где в последние недели агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

Позже The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти «федералов» в штатах.

Ранее, 10 января, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что власти США скоро будут использовать дома граждан для размещения нелегальных мигрантов. Так он прокомментировал новость о том, что власти штата Бостон обратились с просьбой к американцам разместить у себя мигрантов из-за растущего кризиса в стране с жильем.

4 января Илон Маск обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции. По его словам, действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом привели к наихудшим результатам.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 3 января назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).

В начале октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов.

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