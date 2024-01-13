В США обеспокоились конфликтом Техаса и Вашингтона из-за границы с Мексикой

Конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Об этом 12 января пишет The Washington Post (WP) cо ccылкой на опрошенных экспертов.

«Это создает потенциально опасную ситуацию, когда пограничный патруль сталкивается с вооруженными войсками Национальной гвардии, и если кто-то сделает что-то глупое, может возникнуть неудачная конфронтация», — заявил газете профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин.

Сомин, комментируя «захват» нацгвардией Техаса части границы США, сообщает, что подобных претендентов в истории государства не было. Он отметил, что тем не менее были случаи, когда власти штата отказывались помогать федеральному правительству в вопросах иммиграционного контроля. Например, в Калифорнии введена политика «убежища», которая ограничивает сотрудничество с иммиграционной и таможенной службой США.

Также политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти «федералов» в штатах. Ранее, в 2016 году, губернатор пытался инициировать внесение в Конституцию США ограничений для федерального правительства по отмене внутренних законов штатов.

Помимо этого, эксперт указал, что в действиях Эббота прослеживаются идеи, которые продвигались Конфедерацией в США в преддверии Гражданской войны в 1861 году.

Отмечается, что конфликт в очередной раз поднимает конституционный вопрос о прекращении потока мигрантов, которые въезжают в Техас.

Как пишет WP, администрация Байдена обратилась в Верховный суд с просьбой об экстренном вмешательстве. Юристы правительства в суде заявили, что власти штата не могут контролировать доступ пограничников к международной границе, так как она попадает под юрисдикцию федеральных властей.

Ранее, 12 января, Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Отмечается, что техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где в последние недели агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

До этого, 10 января, бывший американский президент Дональд Трамп выступил против «хаоса» на южной границе США, обращаясь к избирателям в Айове. Он призвал к прекращению «любой политики открытых границ администрации Байдена» и пообещал крупнейшую в истории страны депортацию.

24 декабря в Соединенных Штатах также подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу за неделю. До этого, 21 декабря, спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также подчеркнул необходимость достроить стену на границе с Мексикой.