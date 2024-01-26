Власти США потребовали от Техаса допустить погранслужбу к границе с Мексикой

Власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. Информация об этом указана в письме министерства внутренней безопасности страны. Отрывки из документа приводит «РИА Новости» 26 января.

«Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам», — указано в документе.

При этом министерство не сообщило, какие меры могут быть приняты в случае неисполнения предписания.

12 января нацгвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эбботта соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Позднее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

Тогда же власти Техаса посоветовали Байдену «уйти с дороги» и не мешать защите границы. При этом отмечалось, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации. Вице-губернатор штата Дэн Патрик выразил уверенность в том, что, если Байден «уйдет с дороги», усилия техасских властей по защите границы будут успешны.