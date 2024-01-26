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Власти Техаса посоветовали Байдену «уйти с дороги» и не мешать защите границы

Вице-губернатор Техаса Патрик посоветовал Байдену не сталкиваться с нацгвардией
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Фото: Global Look Press/dpa/Rafael Hernandez
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Президент США Джо Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Об этом 25 января заявил вице-губернатор штата Дэн Патрик в эфире телеканала Fox News.

«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и национальной гвардией на нашей границе», — считает он.

При этом политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации. Он выразил уверенность в том, что, если Байден «уйдет с дороги», усилия техасских властей по защите границы будут успешны.

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12 января национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Позднее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

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