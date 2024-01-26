Белый дом раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы

Администрация президента США Джо Байдена считает действия губернатора Техаса Грега Эбботта по защите южной американской границы «небезопасными». Об этом 26 января заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», — сказала она на пресс-брифинге, трансляцию которого вел NBC News в своем YouTube-канале.

Ранее в этот день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. Однако в заявлении министерства внутренней безопасности страны не указано, какие меры могут быть приняты в случае неисполнения предписания.

При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. При этом политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

12 января национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Позднее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.