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Белый дом раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы

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Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
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Администрация президента США Джо Байдена считает действия губернатора Техаса Грега Эбботта по защите южной американской границы «небезопасными». Об этом 26 января заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», — сказала она на пресс-брифинге, трансляцию которого вел NBC News в своем YouTube-канале.

Ранее в этот день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. Однако в заявлении министерства внутренней безопасности страны не указано, какие меры могут быть приняты в случае неисполнения предписания.

При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. При этом политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

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12 января национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Позднее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

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