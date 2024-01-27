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Губернатор Техаса сообщил об отправке в другие штаты 102 тыс. нелегалов

Офис главы Техаса Эббота: в другие штаты вывезли 102 тыс. незаконных мигрантов
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Власти Техаса в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда») вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в офисе губернатора Техаса Грега Эбботта.

В частности, с апреля 2022 года более 12,5 тыс. мигрантов были доставлены в Вашингтон, с августа 2022 года более 37,5 тыс. — в Нью-Йорк и более 31,2 тыс. в Чикаго, с ноября 2022 года — более 3,4 тыс. в Филадельфию, с 18 мая 2023 года — более 16 тыс. в Денвер, с 14 июня 2023 года — более 1,5 тыс. в Лос-Анджелес.

«С момента начала операции Lone Star межведомственные усилия привели к задержанию более 496,7 тыс. нелегальных иммигрантов и более 38,7 тыс. арестам по уголовным делам, а также к предъявлению более 35,1 тыс. обвинений в уголовных преступлениях», — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте офиса.

Кроме того, в ходе борьбы с фентаниловым кризисом правоохранительные органы Техаса изъяли более 454 млн. смертельных доз наркотика.

Lone Star — это начавшаяся в 2021 году совместная операция Департамента общественной безопасности Техаса и Национальной гвардии штата, которая проводится вдоль границы между Техасом и Мексикой. Ее целью обозначены обеспечение безопасности границы, борьба с контрабандой наркотиков, оружия и людей, а также предотвращение транснациональной преступной деятельности.

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12 января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская Нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

26 января власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

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