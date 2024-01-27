«Известия» пообщались с жителями Техаса и показали ситуацию на границе США с Мексикой

Город Игл-Пасс — эпицентр миграционного и конституционного кризиса в США в настоящий момент. Журналист Николай Мастеров побывал на контрольно-пропускном пункте (КПП) в штате Техас и поговорил с местными жителями об их отношении к происходящему.

«Официальный пропускной пункт на границе Мексики и США работает в штатном режиме, а вот вблизи менее защищенных мест пересечения границы по-прежнему на круглосуточном дежурстве Нацгвардия возводит укрепления с колючей проволокой», — сообщил с места событий журналист.

Как рассказал один из жителей Игл-Пасс Роландо Лопез, в городе проживают около 25–27 тыс. человек, при этом новоприбывшие чаще всего не остаются в нем — уезжают в Чикаго, Нью-Йорк. Однако мужчина считает, что граница с Мексикой не должна быть бесконтрольно открытой: всё должно происходить законным путем, мигранты должны проходить через КПП с легальными документами.

«Я ничего не имею против этих людей. Они страдают. Там много банд. В их правительстве полный бардак, и я ничего не имею против них. Но, если граждане США перестанут издеваться над этими маленькими странами, вернут им ресурсы, может быть, у них всё будет хорошо. Во всём виновато американское правительство, потому что оно — хулиган», — заявил он.

Ранее, 26 января, власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия губернатора Техаса Грега Эбботта по защите южной американской границы.

При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

Тогда некоторые губернаторы американских штатов, в том числе глава Флориды Рон Десантис, заявили о своей готовности в случае необходимости направить бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы разрешить кризисную ситуацию на американской границе. Перед этим, 25 января, стало известно, что губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

До этого, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

Ситуация обострилась 12 января, когда национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская Нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

Тогда же The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия Эбботта соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.