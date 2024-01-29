Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Наука и техника
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Мир
СМИ назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции
Мир
Глава МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским
Мир
CNN узнал об увеличении наступательных операций ВС РФ в зоне СВО
Общество
На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Сюжет:

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента России

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента, которые пройдут в марте этого года. Постановление об этом принято 29 января на заседании ЦИК, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Удостоверение о регистрации получил сопредседатель предвыборного штаба Путина народный артист РФ Владимир Машков. Он пообещал в самое ближайшее время лично передать документ кандидату.

Также на заседании зарегистрировали еще 198 человек в качестве доверенных лиц действующего президента РФ в качестве кандидата. Таким образом, их общее число достигло 544 человек.

Кроме того, секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина отметила, что из отобранных в поддержку Путина 60 тыс. подписей лишь 0,15% были признаны недействительными при допустимых 5% брака. При этом причина была связана с неточностью в сведениях об избирателях, недостоверных подписей не имелось.

Штабная ситуация: предвыборная кампания в России вступает в активную фазу
Как стартует избирательная гонка и чьи фамилии в итоге могут включить в бюллетень

Ранее, 26 января, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

До этого, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024