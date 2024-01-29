ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента России

Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента, которые пройдут в марте этого года. Постановление об этом принято 29 января на заседании ЦИК, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Удостоверение о регистрации получил сопредседатель предвыборного штаба Путина народный артист РФ Владимир Машков. Он пообещал в самое ближайшее время лично передать документ кандидату.

Также на заседании зарегистрировали еще 198 человек в качестве доверенных лиц действующего президента РФ в качестве кандидата. Таким образом, их общее число достигло 544 человек.

Кроме того, секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина отметила, что из отобранных в поддержку Путина 60 тыс. подписей лишь 0,15% были признаны недействительными при допустимых 5% брака. При этом причина была связана с неточностью в сведениях об избирателях, недостоверных подписей не имелось.

Ранее, 26 января, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

До этого, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.