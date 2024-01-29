Десантники РФ уничтожили FPV-дронами три лодки с военными ВСУ у Днепра

Российские десантники из состава группировки войск «Днепр» расчетами FPV-дронов уничтожили три моторных лодки с украинскими военными на херсонском направлении у правого берега Днепра. Об этом 29 января сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) десантников РФ ежедневно уничтожают плавсредства Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых они пытаются форсировать реку.

«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта», — отметили в ведомстве.

После того как цель была определена, оператор завел на одну из них беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона, чтобы осуществить наведение на цель.

«Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки», — заявили в МО РФ.

Оставшиеся в живых военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, «бежали, отказавшись от намерений по форсированию реки».

Ранее, 18 января, стало известно, что более 150 украинских морских пехотинцев были арестованы в оккупированном властями Киева Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег. Об этом сообщила супруга одного из арестованных военных, которая призвала граждан Украины не сидеть молча и помочь прекратить «мясные» штурмы, а также поспособствовать освобождению ее мужа и других арестованных.

До этого, 15 января, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, в настоящее время солдаты Вооруженных сил (ВС) России продолжают наносить мощные удары по позициям украинской армии.

14 января сообщалось, что потери украинских подразделений, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, за неделю превысили 200 человек, оставшиеся боевики оказались в отчаянном положении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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