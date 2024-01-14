Сальдо сообщил о потере ВСУ более 200 солдат в Крынках за неделю

Потери украинских подразделений, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, за неделю превысили 200 человек, оставшиеся боевики оказались в отчаянном положении. Об этом 14 января заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В связи с похолоданием и замерзанием речных проток сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении. Об этом сообщает наша разведка на основе данных радиоперехватов», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо привел данные группировки войск «Днепр», согласно которым за неделю общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков. Кроме того, в вооружении ВСУ потеряли 12 минометов, семь автомобилей, 15 лодок, 38 беспилотников, два самоходных и одно буксируемое орудие, танк, боевую бронированную машину, два ракетных комплекса, а также 19 объектов военной инфраструктуры.

«Еще живые солдаты украинских вооруженных формирований почти не перемещаются в Крынках, не ведут разведки и не владеют обстановкой о местах нахождения наших бойцов», добавил он.

По словам губернатора, в войсках противника растет число заболевших и получивших обморожение, возможности эвакуации больных и раненых через замерзшую реку почти нет.

Ранее в этот день командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. Он добавил, что качество приходящей живой силы оставляет желать лучшего.

Ранее, 6 января, украинское издание «Страна.ua» писало, что часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в Крынках. Отмечалось, что многие не понимают целей удержания данной локации. Отказники есть также среди офицеров из-за того, что в Крынках не осталось укрытий.

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