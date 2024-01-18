Власти Украины арестовали более 150 морпехов за отказ форсировать Днепр

Более 150 украинских морских пехотинцев были арестованы в оккупированном властями Киева Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег. Об этом 18 января сообщила «РИА Новости» супруга одного из арестованных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. <...> В январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — сказала она.

По словам женщины, ее муж вместе с другими украинскими военнослужащими был арестован за отказ выполнять приказ командования ВСУ и осуществлять переправку на левый берег. Супруга арестованного также заявила, что Киев не производит поставки боеприпасов и продовольствия обычным военным, а их командиры хотят лишь «выслуживаться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть».

Она призвала граждан Украины не сидеть молча и помочь прекратить «мясные» штурмы, а также поспособствовать освобождению ее мужа и других арестованных.

Ранее, 15 января, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, в настоящее время солдаты Вооруженных сил (ВС) России продолжают наносить мощные удары по позициям украинской армии.

До этого, 14 января, сообщалось, что потери украинских подразделений, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, за неделю превысили 200 человек, оставшиеся боевики оказались в отчаянном положении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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