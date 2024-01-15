«Не было даже раненых — помогли средства радиоэлектронной борьбы»

Казачьи подразделения в зоне СВО действуют под лозунгом «За веру, народ и Отечество». На полигонах они проводят тренировки своих разведотрядов, молятся вместе с местными жителями в храмах и давят врага в районе Клещеевки. На артемовском направлении противник использует все силы и средства, чтобы сдержать продвижения наших войск. Корреспонденты «Известий» побывали на пунктах управления добровольческих соединений в Артемовске и Соледаре, увидели их боевую работу, а также поучаствовали в награждении и торжественных мероприятиях.

Дорога с камикадзе

В полной темноте две машины пробиваются по разбитой гусеницами и военными грузовиками дороге к Соледару. Передвигаться в условиях массового применения дронов-камикадзе можно только в темное время суток, и лучше не сбиваться в колонны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В одной из машин — атаман Всероссийского казачьего общества генерал Виталий Кузнецов, который везет добровольцам награды, чтобы вручить их прямо на передовой бойцам казачьей бригады «Терек». В другой — мы и командование бригады. За длинную зимнюю ночь надо успеть объехать несколько точек на разных участках артемовского направления.

Машины пробираются через глину и мокрый снег. Но погода все равно за нас: она мешает летать беспилотникам-камикадзе.

Соледар и окраины

В руинах Соледара прячем машины и сразу спускаемся в один из подвалов. Здесь размещается пункт управления казачьим отрядом.

— Обстановка остается сложной, идут тяжелые бои, — рассказывает один из офицеров бригады «Терек» Бача. — Мы стараемся прощупать оборону противника. На тех участках, где выявляем слабину, продвигаемся вперед. Враг подтягивает резервы, вынужден предпринимать меры противодействия нашему продвижению.

Бача считает, что резервы ВФУ истощаются. Правда, они все активнее применяют БПЛА.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Впервые с момента занятия нами этих позиций по командным пунктам наносились удары авиацией с применением планирующих авиабомб JDAM производства США. Но они ни к чему не привели, не было даже раненых. Естественно, нам помогли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) , — рассказал Бача.

По его словам, сейчас в подразделениях идет активная работа над оснащением РЭБ автомобильного транспорта и отдельных позиций для противодействия дронам-камикадзе. Дополнительные меры приняты и для безопасного проведения праздников, к которым противник зачастую приурочивает как военные удары, так и террористические акты.

Награды и герои

В помещении добровольцы построились для вручения наград. Это уже одна из новых традиций СВО. Бойцы получают награды сразу, не ожидая ротаций и выхода в пункты дислокации . Конечно, церемония сокращена и упрощена, но почти все говорят, что такое награждение для них приятнее, запомнится на всю жизнь.

— Когда всё закончится, мы расскажем, за что награждены. Сейчас, думаю, это неуместно, — рассказал офицер с позывным Пикет.

Фото: пресс-служба ВсКО/Евгений Кель

Он говорит, что бойцы ожидали провокации и на новогодние праздники.

— С той стороны очень отрицательно относятся именно к нашему православному празднику Рождества Христова, — говорит офицер. — В казачьих подразделениях это очень важно, наш девиз — «За веру, народ и Отечество» . И еще скажу, что тут, в зоне СВО, чувства у бойцов обостряются, и пропустить Рождество они просто не могут, — говорит Пикет.

Казачий зов

В том, что братские народы, объединенные тысячелетиями общей истории и еще недавно имевшие и единую церковь, оказались разделены, Пикет винит украинских политиков. По его словам, это решение украинского правительства, не народа.

По его мнению, простые люди смогут восстановить отношения не только после окончания боевых действий, но и сегодня.

— Продвигаясь вперед, мы каждый день, каждое мгновение живем с бывшими гражданами Украины , — объясняет он. — Мы общаемся с теми, кто жил на противоположной стороне, и мы находим взаимопонимание. Видно, что в большинстве случаев люди были запуганы, и они молятся вместе с нами в храмах. Они помнят и считают, что эта вера истинная и настоящая, которую чтили их отцы, деды и предки.

Бойцы в своих поздравлениях, которые передают в тыл, в первую очередь желают мира и воссоединения семей за общим праздничным столом. На стенах почти каждого помещения — письма из школ, детских садов и другие напоминания о доме.

Фото: РИА Новости

Продвигаясь дальше, вдоль линии фронта вокруг Артёмовска, заезжаем и в другие отряды. В каждом повторяется короткая церемония, и награжденные снова приступают к своим обязанностям. Только теперь на бушлатах и бронежилетах красуются новые медали.

— Это моя вторая командировка, первая была под Изюмом, а сейчас мы стоим в районе Клещеевки и удерживаем эти позиции, — рассказывает Пивовар. — Противник огрызается в предсмертной агонии, кусается, но мы давим. Сейчас враг практически избегает, не выдерживает контактного боя, и сдает под натиском свои укрепы.

По словам бойца, видно, что противник выдыхается.

— Тут нельзя не сказать слова благодарности в адрес нашей артиллерии, которая прикрывает нас, наносит основное огневое поражение, — говорит Пивовар. — Артиллерия противника работает активно, но не так регулярно, как раньше. В огневых налетах могут появляться паузы на день-два, потом активность возобновляется. Судя по всему, враг бережет боеприпасы или сталкивается с нерегулярным подвозом.

В зону СВО Пивовар пришел добровольцем, но без боевого опыта.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

— Я казак, атаман хутора. Я вел мирную жизнь, строил деревянные дома. И когда казаки позвали меня и сказали: «Брат, нужна твоя помощь», я не мог отказать, — вспоминает он.

Кроме наград атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов доставил гуманитарный конвой с необходимой на передовой помощью — генераторами, специальным оборудованием, снаряжением и многим другим.

— Это очень важно для казаков, которые сейчас на передовой, которые защищают мирных жителей Донбасса, защищают весь мир. Я считаю, что это большая честь и долг для всех нас! — подводит итог атаман Кузнецов.

Проверка боем

На следующий день на полигоне наблюдаем тренировки разведчиков бригады «Терек». Под прикрытием пулеметов тройки продвигаются между укрытиями. Бойцы ведут огонь из всех положений, как это зачастую и может происходить в руинах городов и поселков, где сегодня идут бои.

— Такие упражнения и отработка слаженных действий очень важны в условиях современных боев, — рассказывает инструктор с позывным Боцман. — Тактика разных подразделений немного отличается, но мы берем лучшее от всех подразделений нашей страны. Надо учится всему, в том числе у иностранных подразделений специального назначения . Брать то, что подойдет нам, для нашей местности и нашего вооружения. Соединяем всё лучшее и приумножаем, чтобы быть эффективными в разных тактических действиях

Фото: пресс-служба ВсКО/Евгений Кель

Вечером в походном храме бригады «Терек» начинается служба. На нее собрались те, кому позволяют служебные обязанности. Небольшой зал полон. Пятеро военнослужащих помогают бригадному священнику в качестве хора.

В прихожей тоже детские письма и рисунки занимают почти все стены. Конечно, в военных условиях церковная служба сокращенная, и уже в половину первого добровольцы снова возвращаются к привычному ритму боевого быта.