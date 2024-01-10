Лазерный пристрел: перспективные ЗРК получат новые системы защиты
Войска противовоздушной обороны получат ослепляющую и подавляющую защиту. Минобороны России утвердило технические требования к системам ПВО нового поколения, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Теперь, помимо собственно ракет, они будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотников и системами радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) придут на смену проверенным и хорошо себя показавшим «Торам» и «Стрелам-10». Эксперты отмечают, что наличие лазерных систем позволит не тратить дорогие ракеты на уничтожение дешевых дронов.
Для защиты и активного нападения
Российские системы противовоздушной обороны следующего поколения, помимо ракетного вооружения, получат лазеры для подавления оптики БПЛА и элементы радиоэлектронной борьбы. Такие требования содержатся в новых тактико-технических требованиях для ЗРК сухопутных войск — о завершении их разработки «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ и подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Системы РЭБ смогут не только прикрывать ЗРК от высокоточного оружия, но и быть средством активного нападения — подавлять радиолокаторы, навигационные системы и системы связи летательных аппаратов и БПЛА.
По словам собеседников издания, ожидается, что первые опытные модели новых ЗРК появятся в конце 2020-х – начале 2030-х годов. Они должны заменить комплексы «Тор», «Стрела-10» и ряд других ЗРК, которые сейчас стоят на вооружении ВС РФ.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела» -10
По мере развития беспилотников и их массового появления на поле боя войска ПВО столкнулись с определенной проблемой: на то, чтобы сбить дешевый дрон стоимостью в пару сотен долларов, расходуется зенитная ракета, цена которой на несколько порядков больше. Что делает ее применение если не бессмысленным, то малоэффективным. Именно поэтому у перспективных зенитных комплексов будут лазерные системы для поражения таких целей, рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС Айтеч Бижев.
— Об обновлении требований к системам ПВО речь идет уже давно. Это входит в стратегию развития войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил, — объяснил он. — Средства радиоэлектронной борьбы будут сбивать с курса летательные аппараты противника, вводить их в заблуждение, чтобы они не достигали поставленных целей.
В конечном итоге способность ЗРК не только уничтожать летательные аппараты, но и сбивать их с курса максимально эффективно обезопасит войска и защищаемые объекты, полагают эксперты.
— В одном изделии объединятся РЭБ, ракеты и подавитель оптического сигнала, то есть лазерный излучатель. Это, безусловно, положительный момент, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Но многое зависит от того, кто конкретно будет заниматься разработкой. «Торы» и «Стрелы-10» создают разные производители. Кто будет отвечать за реализацию утвержденного технического задания, будет иметь большое значение.
Зенитный ракетный комплекс «Тор»
Проверенные средства
Зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Стрела-10», пока для них не разработана замена, еще остаются вполне современными средствами, которые прикрывают войска в боевых порядках и на марше, отмечают эксперты.
ЗРК «Тор» и его модификации считаются одними из самых эффективных в мире средств ПВО ближнего радиуса действия. Комплекс разрабатывался для условий войны с высокотехнологичным противником, который располагает крылатыми ракетами, ударными беспилотниками и корректируемыми авиабомбами. Он в автоматическом режиме в любую погоду днем и ночью обнаруживает цель, берет ее на сопровождение и уничтожает. Оператору достаточно только нажать на кнопку управления.
С внешним источником информации ЗРК может дежурить даже с выключенным радаром, активируя его лишь для нанесения внезапного удара. Это позволяет «Торам» организовывать засады на авиацию и оставаться неуязвимыми для ракет, наводящихся на излучение радиолокаторов.
Гусеничный ЗРК «Стрела-10» — комплекс ПВО ближнего радиуса, который используется для прикрытия сухопутных войск от самолетов, вертолетов и БПЛА на марше и непосредственно на позициях. Он отличается высокой мобильностью и легкостью подготовки к стрельбе. Перевод установки из маршевого положения в боевое занимает не более 20 секунд. Ракеты готовятся к запуску за 5–10 секунд. Но его дальность ограничена 5 км, а высота — 3,5 км.
ЗРК наводится с помощью оптико-электронной системы. Он может работать как автономно, так и в составе батареи, получая всю информацию о цели от командирской машины или других подразделений ПВО по радиосвязи. В этом случае машина становится невидимой для противника.
Требования времени
В последние месяцы производство и развитие средств ПВО особенно актуальны с учетом того, что они не только прикрывают войска в зоне СВО, но и защищают южные города России от ракетного нападения со стороны Украины. ВФУ регулярно запускают по российским регионам управляемые ракеты и обстреливают приграничные районы из РСЗО.
Военнослужащие ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса «Тор М2У»
Чаще всего от массированных обстрелов страдал Белгород. Так, 30 декабря центр города подвергся масштабной атаке со стороны ВФУ. Для удара были использованы ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО «Вампир» чешского производства. Большая часть из них была перехвачена российскими средствами ПВО.
Атаки украинских формирований продолжались всю неделю. 1 января противники выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области, включая девять взрывных устройств, сброшенных с дронов. За 2 января ВФУ выпустили две ракеты «Точка-У» и 24 ракеты «Ольха», все они были сбиты российскими средствами ПВО. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские боевики выпустили 129 снарядов. А 8 января российские средства ПВО сбили над регионом 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».