Медведев назвал усталость одной из причин поражения в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил 28 января журналистам причину своего поражения в финале матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
По словам спортсмена, после двух сетов матча он чувствовал себя уставшим, в отличие от своего соперника итальянца Янника Синнера.
«Я немного устал физически, но, как и в каждом другом матче до этого, мои соперники не сумели воспользоваться этим или тоже устали, а Янник — нет. Потому что в пятом сете я, как и в каждом другом матче, старался, я боролся, бежал. Но пять сетов — это тяжело для организма, это безумие», — поделился теннисист на пресс-конференции.
Медведев рассказал, что он много работал с физиотерапевтом.
«Он проделал огромную работу, чтобы каждый раз, когда я выходил на корт, я был снова готов», — отметил Медведев.
Ранее в этот день Медведев проиграл Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии со счетом 3:2. Встреча длилась 3 часа 46 минут.
27-летний российский теннисист в третий раз не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он доходил до этого этапа в 2021 и 2022 годах, однако потерпел поражение от серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.