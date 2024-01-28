Реклама
Прямой эфир
Мир
Экономист назвал ударом по Франции выход трех стран Африки из ЭКОВАС
Общество
Сальдо напомнил о работе журналистки «Известий» Графчиковой в горячих точках
Мир
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Общество
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Мир
Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении
Мир
На Украине сообщили о прогремевшей серии взрывов в Полтаве
Общество
СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
Армия
Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Мир
ЭКОВАС не получало уведомления от трех стран Африки о выходе из сообщества
Спорт
Сборная РФ завоевала восемь медалей на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии
Мир
В Иордании опровергли информацию об атаке на военную базу США в королевстве
Происшествия
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Глава СК поставил на контроль дело о нападении на журналистку «Известий»
Мир
Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене $16 тыс. из-за нечистоплотности

Медведев назвал усталость одной из причин поражения в финале Australian Open

0
Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил 28 января журналистам причину своего поражения в финале матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

По словам спортсмена, после двух сетов матча он чувствовал себя уставшим, в отличие от своего соперника итальянца Янника Синнера.

«Я немного устал физически, но, как и в каждом другом матче до этого, мои соперники не сумели воспользоваться этим или тоже устали, а Янник — нет. Потому что в пятом сете я, как и в каждом другом матче, старался, я боролся, бежал. Но пять сетов — это тяжело для организма, это безумие», — поделился теннисист на пресс-конференции.

Медведев рассказал, что он много работал с физиотерапевтом.

«Он проделал огромную работу, чтобы каждый раз, когда я выходил на корт, я был снова готов», — отметил Медведев.

Медведева угол: как Даниил вышел в полуфинал Australian Open
Там ему предстоит встреча с Александром Зверевым, с которым они уже сыграли 18 матчей

Ранее в этот день Медведев проиграл Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии со счетом 3:2. Встреча длилась 3 часа 46 минут.

27-летний российский теннисист в третий раз не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он доходил до этого этапа в 2021 и 2022 годах, однако потерпел поражение от серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024