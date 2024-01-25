Медведева угол: как Даниил вышел в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев стал единственным представителем России, который сыграет в полуфинале Australian Open 2024. В матче с Хубертом Хуркачем 24 января Даниил подтвердил свой класс, лучше соперника сыграв важнейшие розыгрыши. Жаль, но дело Медведева не смогли продолжить Андрей Рублев и Анна Калинская. Андрей днем ранее уступил четвертому сеяному Яннику Синнеру, а Анна — китаянке Чжэн Циньвэнь.

Воздушные поцелуи

Нынешний выход в полуфинал стал для Даниила уже восьмым за карьеру на турнирах Большого шлема — четырежды это удавалось на US Open, однажды в прошлом сезоне на Уимблдоне и теперь, уже в третий раз, на Открытом чемпионате Австралии. У Марата Сафина таких полуфиналов было семь. Хотя, надо признать, что ради очередного национального теннисного рекорда у мужчин (Мария Шарапова с 19 полуфиналами у женщин вне конкуренции) Медведеву пришлось серьезно потрудиться. Ничего удивительного в этом нет — Хуркач всегда считался для него неудобным соперником, а счет личных встреч перед встречей в Мельбурне был 3:2 в пользу поляка.

Одну из своих побед над Даниилом Хуберт одержал на турнире Большого шлема. На Уимблдоне-2019 он не только обыграл в двухдневном пятисетовом поединке Медведева, но затем уверенно прошел в четвертьфинале и Роджера Федерера. Тот матч, кстати, стал последним в карьере легендарного швейцарца.

После уимблдонского полуфинала, где поляк уступил итальянцу Маттео Берреттини, он больше не доходил даже до четвертьфиналов Большого шлема. У него был игровой спад, но по ходу прошлого сезона Хуберт вновь обрел себя, взял титул на «мастерсе» в Шанхае, победив в финале россиянина Андрея Рублева. Он вернулся в топ-10 и по ходу нынешнего турнира уже обновил личный рейтинговый рекорд — даже после поражения от Даниила он поднимется на восьмую строчку. Но всё же Медведев куда опытнее. И похоже, именно опыт и выручил его на сей раз.

Судьба первого сета решилась на тай-брейке, где Медведеву для победы хватило лишь одной выигранной подачи Хуберта. Несмотря на жаркую погоду в Мельбурне, соперники чередовали короткие розыгрыши с затяжными — свыше 20 или даже 30 ударов. При этом далеко не всегда засиживались на задней линии, на двоих за матч у них набралось почти 100 выходов к сетке. Казалось, при таком рваном ритме преимущество должен был иметь более выносливый, пластичный и креативный россиянин, вот только на деле вся вторая партия прошла под диктовку его оппонента. Брейк в дебюте сета, затем второй в седьмом гейме, уверенная подача на партию — счет в матче сравнялся.

Тем не менее Медведев продолжил как ни в чем не бывало — третий сет он выиграл без вопросов. А вот четвертую партию россиянин уступил, и обиднейшим образом. Казалось, после очередного раннего брейка он надломил Хуркача, особенно тем, что в важнейший момент не только принял самую мощную подачу поляка в 222 км/ч, но и выиграл этот розыгрыш! Но при 4:3 и 30:15 ошибка, и две хорошие атаки соперника свели его преимущество к нулю. А в 12-м гейме Даниил явно занервничал и вновь отдал подачу, а с ней и сет.

Решающая партия в таких затяжных и жарких во всех смыслах матчах — борьба на пределе физических и психологических возможностей. До счета 3:3 соперники уверенно брали свои подачи, а в седьмом гейме Хуркач дал слабину. Причем на брейк-пойнте Медведев действовал активно, пошел в атаку к сетке, за что и был вознагражден. Хотя радоваться было преждевременно — на своей подаче Даниил отыгрался при 4:3 с «меньше», да и при 5:4 немного потрепал нервы, начав с 0:15 после обводки Хуберта.

Тем не менее он продолжил рисковать и действовать в стиле «подача – выход к сетке» и этим напором в столь ответственный момент, похоже, все-таки обескуражил Хуркача. А какую поставил эффектную точку — красивым укороченным у сетки! После чего на радостях послал воздушные поцелуи своей команде во главе с французским тренером Жилем Сервара. Кстати, в этой партии он реализовал семь из девяти выходов к сетке. Всего же за матч он выиграл 156 розыгрышей против 164 у Хуркача. Но это не помешало ему победить!

Теперь Даниила ждет матч с Александром Зверевым, который неожиданно легко выбил из борьбы второго сеяного Карлоса Алькараса. В очном противостоянии россиянин ведет у немца со счетом 11:7.

Прорыв Анны

То, что именно Анна Калинская показала на Australian Open 2024 лучшие результаты среди россиянок, для многих стало неожиданностью. Ведь начинала она турнир в Мельбурне в статусе 75-й ракетки мира и десятой ракетки нашей страны. Да и на турнирах Большого шлема к 25 годам Анна играла не просто слабо, а крайне неудачно. Судите сами, за 13 турниров она ни разу не прошла дальше второго круга. А на Australian Open до нынешнего года и вовсе проиграла все четыре своих одиночных матча.

Тем не менее кропотливая работа с тренером-единомышленником Патрисией Тарабини из Аргентины дала свои результаты. Уже весной 2023-го Анна очень неплохо смотрелась на грунте, одержав несколько хороших побед. В частности, над Еленой Рыбакиной на супертурнире в Мадриде. Но в третьем круге супертурнира в Риме в матче всё с той же Рыбакиной Калинская серьезно травмировала ногу. Теннисистка пропустила почти пять месяцев, вернувшись на корт только в конце августа на US Open. Из-за простоя она выбыла даже из топ-100, но затем благодаря успешному выступлению в конце осени на турнирах WTA-125 (финал в Мексике и титул в США) сумела вернуться в топ-80.

Начало нынешнего сезона также было обнадеживающим — в Аделаиде из квалификации Калинская дошла до второго круга, победив еще одну четвертьфиналистку Открытого чемпионата Австралии – 2024 Барбору Крейчикову из Чехии и в упорном трехсетовом матче уступив соотечественнице Дарье Касаткиной. В Мельбурне в четырех встречах основной сетки она отдала две партии — американкам Кэти Волынец в первом круге и Слоан Стивенс в третьем. Аранчу Рус из Нидерландов и итальянку Жасмин Паолини она обыграла в двух сетах.

Впрочем, было понятно, что матч с Чжэн Циньвэнь получится крайне непростым. 21-летняя китаянка уже в прошлом сезоне порой впечатляла своей агрессивной и мощной игрой, а также достойными результатами. Победа над Калинской позволяла ей дебютировать в топ-10 рейтинга WTA, и Чжэн наверняка мечтала таким образом прорваться в элиту.

Однако в первой партии Калинская совершенно не уступала более титулованной, пусть и более юной оппонентке. Она не отсиживалась в обороне, а порой переигрывала соперницу в агрессивных обменах ударами, сделав десять виннерсов против 14 у китаянки. Зато невынужденных ошибок у нее было на шесть (12 против 18) меньше.

Это сказалось на тай-брейке, хотя на нем китаянка вырвалась вперед (3:1). Но с этого момента Калинская заиграла безупречно, уступив только в одном розыгрыше. Сет она завершила блестящим приемом навылет. Выход в полуфинал стал значительно ближе, тем более в первой половине второй партии равная борьба продолжилась. Однако при 3:3, когда она, по сути, находилась в трех геймах от победы, Анна пару раз ошиблась и кое-где отдала инициативу, позволив Чжэн Циньвэнь успешно атаковать.

В этот момент в матче и наступил окончательный перелом. Китаянка стала реже ошибаться, а Калинская сбавила в движении, допуская всё больше и больше брака. В итоге до конца встречи россиянка выиграла лишь один гейм — самый первый в решающем сете.

Тем не менее Анна может гордиться своим результатом в Мельбурне. Благодаря дебютному четвертьфиналу Большого шлема она с понедельника, 29 января, дебютирует в топ-40 на 38-м месте. И с такой игрой, как на нынешнем Australian Open, это точно не предел.