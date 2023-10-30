Итальянский резерв: как Медведев проиграл второй финал подряд Синнеру

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Вене (6:7 (7:9), 6:4, 3:6). Игра продолжалась 3 ч 6 мин. Теперь счет их личного противостояния — 6:2 в пользу россиянина. Синнер выиграл два последних матча — несколько недель назад победил в финале в Пекине. Не смогла добраться до титула в Чжухае и Дарья Касаткина. На групповом этапе WTA Elite Trophy она одержала две классные победы, но в полуфинале уступила будущей победительнице Беатрис Хаддад Майе. Кстати, бразильянка выиграла и парный турнир в Китае, добившись успеха с нашей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Второе подряд поражение в финале

Медведев проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Да, ни один из турниров «Большого шлема» в этом году Даниилу не покорился (финал US Open и полуфинал Уимблдона), зато в активе теннисиста уже пять трофеев, включая два «Мастерса». Это персональный рекорд. До этого россиянин брал по четыре титула ATP в 2019 и 2021 годах. Также благодаря успешному выступлению в Вене он обновил личный рекорд по победам в сезоне (64). Защищая титул в столице Австрии, Медведев прошел сильных оппонентов: восходящую звезду французского тенниса Артюра Фиса, экс-третью ракетку мира Григора Димитрова, своего соотечественника и друга Карена Хачанова и переживающего игровой кризис Стефаноса Циципаса.

Соперником Медведева по финалу уже в четвертый раз в этом сезоне стал Янник Синнер. Итальянец проигрывал россиянину в Роттердаме и в Майами, зато буквально несколько недель назад взял реванш в Пекине. Янник, как и Даниил, находится в отличной форме, что еще раз доказал своей игрой в Вене. В статусе второго «сеяного» Синнер не проиграл ни одного сета Бену Шелтону, Лоренцо Сонего, Фрэнсису Тиафо и Андрею Рублеву. Хотя Андрей и имел все шансы на русское дерби в финале. Он не смог подать на сет при счете 5:3 в стартовой партии, во второй — вел 4:2 на тай-брейке, упустил преимущество, а при 5:6 отдал сет и матч самым обидным образом — двойной ошибкой.

Синнер в этом сезоне выиграл три трофея (Монпелье, Торонто и Пекин) и все на харде. На этом покрытии Янник просто великолепен: 40 побед в 51 матче за последний год. Впрочем, и для Даниила это любимое покрытие. К тому же, он еще никогда не выигрывал один турнир дважды. В Австрии Медведев имел хорошие шансы сломать эту тенденцию, но удача в этот вечер была на стороне соперника.

Итальянец выиграл первый сет на брейк-пойнте, в котором проигрывал 4:2, и отыграл два сетбола. Во второй партии Медведев переломил ход встречи, взяв две подачи соперника и сравняв счет. В третьем сете оба игрока демонстрировал сумасшедшую волю к победе. Как следствие — первые четыре гейма доходили до «ровно». Особенно затяжным получился четвертый гейм, который продолжался 19 минут (в нем было 32 розыгрыша). У Янника было сразу девять брейк-пойнтов. Восемь из них Даниил героически отыграл, но на девятом всё же позволил Синнеру выйти вперед (3:1). Но тут же без шансов проиграл свою подачу Даниилу (3:2).

Радоваться было рано. Синнер здорово принял, а потом Даниил помог двойной ошибкой (0:30). Вскоре Янник заработал два брейк-пойнта и вновь повел с брейком (4:2). Своей игрой Даниил заслужил получить еще один шанс на спасение. При счете 5:3 он заработал два брейк-пойнта, но итальянец выстоял. Это был суперматч. Даниил сделал всё что мог, но итальянец выглядел буквально непробиваемой стеной. Он второй раз подряд обыграл Медведева и взял десятый титул в карьере.

Упущенные возможности

Женский теннисный сезон –2023 все ближе к своему завершению. На малом итоговом турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае россиянки не смогли добраться до титула. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не без драмы остались за бортом плей-офф, а Дарья Касаткина не преодолела полуфинальный барьер. Причем в случае победы над Беатрис Хаддад Майей Дарья завершила бы год первой ракеткой России, а при завоевании титула прорвалась бы в топ-10.

Не получилось. В Китае бразильянка действительно играет здорово, пусть в первом сете встречи с Касаткиной шла равная борьба. До счета 4:5 не в пользу Дарьи обе теннисистки брали свои подачи, причем избегали брейк-пойнтов. Казалось, и в десятом гейме россиянка справится, но при 30:30 она сперва попала в сетку, а затем в красивом розыгрыше бразильянка эффектно реализовала сетбол ударом с бэкхенда по линии.

Касаткина еще после первых побед в Чжухае жаловалась на жару и влажность. И, похоже, подсела физически после первой партии. В то время как Хаддад Майя выглядела весьма бодро. И если при 0:1 во второй партии Дарья сумела-таки на характере отыграться с 0:40 и сравнять счет по геймам, то затем силы ее окончательно покинули. Тем более Хаддад Майя действовала очень активно, заставляя россиянку защищаться и много бегать. Уже в четвертом гейме это сработало — Касаткина отдала подачу с 40:15. После чего окончательно развалилась. В концовке встречи она проиграла пять геймов подряд и завершит сезон второй ракеткой страны. Хаддад Майя же в итоге стала победительницей турнира, обыграв в финале Чжэн Циньвэнь.

Первой же ракеткой России остается Самсонова. Хотя Людмила также провела в Чжухае турнир упущенных возможностей. После победы над китаянкой Чжу Линь в первом матче в группе ей для выхода в полуфинал требовалась победа над Кудерметовой. Причем Вероника к тому моменту потеряла даже теоретические шансы на плей-офф. В решающей партии Людмила вела у соотечественницы 5:2 и 40:15, однако на матчболах ее игра совершенно разладилась. Победную точку Самсонова поставить не смогла, уступив 4:6, 6:3, 5:7 и пропустив в полуфинал Чжу Линь.

Тем не менее Вероника покидает Китай с титулом. В паре с Хаддад Майя они выиграли все свои матчи в Чжухае, в том числе в финале обыграли вторых «сеяных» японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутьяди.