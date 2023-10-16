Место сечи: составит ли Рублев компанию Медведеву на ATP Finals

Итоговые теннисные турниры ATP и WTA всё ближе, а вакантных мест на них, как следствие, остается всё меньше. Да и борьба за лидерство в рейтингах приобретает всё более четкие очертания. В частности, у мужчин задача испанца Карлоса Алькараса — догнать и перегнать серба Новака Джоковича — выглядит куда более сложной, чем до китайской серии турниров. В свою очередь, у женщин шансы белоруски Арины Соболенко удержать первую строчку кажутся очень высокими.

Балльные танцы

Вообще у женщин сезон, по сути, уже вышел на финишную прямую — помимо маленьких турнирчиков впереди только WTA Elite Trophy (24–29 октября) в китайском Чжухае и итоговый WTA Finals (29 октября – 5 ноября) в мексиканском Канкуне. В Чжухае сыграют теннисистки из топ-20, кто не отобрался на итоговый, а значит, если обойдется без форс-мажоров, то сразу трое россиянок — Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Конечно, нашим соотечественницам хотелось бы попасть в Канкун, но пробиться в восьмерку лучших даже при условии массовых отказов нереально — в чемпионской гонке Самсонова, Кудерметова и Касаткина занимают сейчас места с 15-го по 17-е. Мало того, восьмерка участниц WTA Finals определена: Соболенко, Ига Свентек из Польши, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, Елена Рыбакина из Казахстана, Онс Жабер из Туниса и Маркета Вондроушова и Каролина Мухова из Чехии.

При этом превосходство Соболенко над Свентек составляет 630 очков, что, конечно, отыгрывается в Канкуне, но с гигантским трудом.

Максимально теннисистки могут заработать на итоговом 1500 очков в случае побед во всех пяти матчах, минимально — 375 баллов. Так что если Свентек не выиграет турнир, то Соболенко может хватить даже одной победы, а если та оступится до финала, то белоруске вообще можно проигрывать всё подряд. В случае если Ига завоюет титул с пятью выигрышами, то задача Арины для удержания звания первой ракетки мира по итогам сезона-2023 действительно усложнится — понадобится или выход из группы в полуфинал с тремя победами, или выход в финал с двумя выигрышами на групповом этапе.

Погоня за Новаком

У мужчин сезон продлится на несколько недель дольше, так что в борьбе за первую строчку рейтинга еще слишком много переменных. Впереди не только итоговый ATP Finals в Турине (12 – 19 ноября), но и турниры категории «250» и «500» на этой неделе, два турнира «500» в Вене и Базеле (23–29 октября), а также «Мастерс» в Париже (30 октября – 5 ноября). То есть в розыгрыше с учетом итогового — более 3000 очков.

Другое дело, что на этой неделе суперзвезды во главе с Джоковичем, Алькарасом и россиянином Даниилом Медведевым не играют. Отдыхает и финалист шанхайского «Мастерса» россиянин Андрей Рублев, занимающий сейчас в рейтинге и в чемпионской гонке пятые места.

К данному моменту путевки на итоговый турнир в Турин завоевал квартет теннисистов: Джокович, Алькарас, Медведев и Синнер. Рублеву не хватает до гарантированного попадания на заключительный турнир года 280 баллов. Но это пока, не исключено, что осечки конкурентов позволят ему квалифицироваться вообще без игры. Но всё же лучше рассчитывать на собственные силы — сейчас девятого в чемпионской гонке американца Тейлора Фрица он опережает на 1300 очков, однако тот может сократить отставание в ближайшие дни на ATP 500 в Токио.

Конечно, если бы Андрей завоевал титул в Шанхае в матче с Хубертом Хуркачем из Польши, ему бы не пришлось беспокоиться о путевке в Турин — задача была бы уже выполнена. Хотя шансы, безусловно, и сейчас очень высоки.

— Андрей в Шанхае показывал отличный теннис на протяжении всего турнира и был в одном мяче от титула, — рассказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — С Хуркачем у них был равный матч двух высококлассных теннисистов, в котором всё решили детали и секундная потеря концентрации Андреем на тай-брейке в решающем сете. В целом он проводит отличный сезон. Вновь выиграл 50 матчей (третий сезон подряд. — «Известия»). Не сомневаюсь, что он отберется в Турин.

Помимо Рублева главными претендентами на оставшиеся места в восьмерке лучших чемпионской гонки считаются Стефанос Циципас из Греции, Александр Зверев из Германии и датчанин Хольгер Руне, хотя последний, пусть и идет восьмым, переживает серьезнейший спад и сильно рискует пропустить Фрица, норвежца Каспера Рууда, Хуркача или кого-либо еще.

Что касается сражения за первую строчку, то Джокович сейчас опережает Алькараса на 500 очков. Вроде немного, но Карлос после вылета в полуфинале в Пекине и четвертом круге «Мастерса» в Шанхае явно находится не в лучшем психологическом и физическом состоянии. В то время как Новак не ездил в Китай и спокойно готовится к двум главным заключительным турнирам — парижскому «Мастерсу» и ATP Finals, где будет главным фаворитом.

Медведев, заявленный в Вене (там ему предстоит защищать прошлогодний титул) и Париже, набрал в азиатском турне больше очков, чем Алькарас, но также не блеснул. Поэтому о лидерстве в рейтинге с отставанием в 2010 очков от Джоковича он, пожалуй, может только мечтать, разве что Новак и Карлос не сыграют в концовке сезона. Хотя если выдать концовку сезона, как в 2020-м с победами в Париже и на итоговом и набором 2500 очков, то всё возможно. В любом случае ударная концовка сезона Даниилу явно не помешает, а из тройки лучших по итогам года он выпадет вряд ли — Синнер отстает на 1990 очков.