Титульный сбой: как Синнер лишил Медведева шестого титула в сезоне

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в финале теннисного «Мастерса» в Пекине. Судьба обеих партий решалась на тай-брейке, поэтому два сета растянулись на 123 минуты, по итогам которых 22-летний итальянец впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее Синнер уступал россиянину в шести матчах подряд. При этом нельзя сказать, что Даниил провел плохой матч, но уровень игры Янника действительно впечатлил.

Статус фаворита

После уверенной победы над Александром Зверевым из Германии Медведев заявил, что очень доволен своим теннисом. И, надо признать, в полуфинале Даниил был очень хорош. Поэтому и считался фаворитом, ведь он взял верх во всех шести предыдущих встречах против Синнера, в том числе в 2023 году в финалах в Роттердаме и на «Мастерсе» в Майами. Кстати, в Майами Синнер, как и сейчас в столице Китая, выбил в полуфинале испанца Карлоса Алькараса. Только там он сыграл марафонский трехсетовый матч, продолжавшийся более трех часов, а сейчас на удивление легко справился с Алькарасом в двух партиях. Так что к нынешнему поединку с Медведевым подошел отнюдь не измотанным.

Кроме того, уверенности Яннику наверняка добавлял и его недавний, добытый в августе дебютный титул на «Мастерсе» в Торонто. Да и вообще в чемпионской гонке итальянец сейчас идет на четвертом месте, практически гарантировав себе путевку на итоговый турнир ATP.

В предыдущих встречах против Медведева Синнер порой просто не выдерживал затяжных обменов ударами на задней линии по всему корту, но сейчас он был легок и свеж. При этом мощи его ударов вполне мог позавидовать и Алькарас. Тем не менее шансы взять первый сет у россиянина были, ведь именно он мог первым сделать брейк при 2:2. Итальянец, еще не совсем вошедший в игру, допустил несколько грубых ошибок, доведя сперва до счета 0:30, а затем и «меньше». Но реализовать брейк-пойнт Даниил не сумел, да и соперник ему жизнь не облегчил.

В свою очередь, при 3:4 на подаче Медведева Янник заработал двойной брейк-пойнт. И если первый россиянин уверенно отыграл, то на втором ушел в оборону, позволив Синнеру завершать атаку довольно простым по исполнению смешем у сетки. Промахнуться по идее было сложнее, чем попасть, однако Янник промазал мимо корта, сделав шикарный подарок Даниилу. И тот благодаря такому «спасательному кругу» удержал подачу, сравняв счет по геймам.

Продолжение — в Шанхае?

Затем игра в первом сете добралась до тай-брейка, где более опытный Медведев по идее должен был иметь преимущество. Вот только всё получилось наоборот: Синнер своим напором выбил россиянина из колеи, повел 5:0, а вскоре и завершил партию в свою пользу. Во втором сете в целом равная игра продолжилась, но Янник, надо признать, всё же имел больше шансов не доводить дело до 13-го гейма. Так, в третьем при 1:1 он заработал в общей сложности три брейк-пойнта, однако Даниил удержал подачу. Затем соперники довольно уверенно брали геймы на своей подаче и вновь добрались до тай-брейка. Там Медведев сразу же в фантастическом розыгрыше позволил оппоненту сделать мини-брейк и повести 3:0, но потом взял две свои подачи и вроде бы сохранил шансы на перелом в игре. Увы, Синнер словно включил турборежим: два заключительных розыгрыша сета матча и всего турнира были в его исполнении просто великолепны.

— Надо отметить прежде всего великолепную игру Янника Синнера, у которого в Пекине получалось практически всё, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Он продемонстрировал игру высочайшего класса. Было два тай-брейка, Янник просто оказался сильнее. Все говорили, что Даниил ни разу не проигрывал Синнеру, но любая серия всегда имеет свое завершение. Вот она и завершилась.

Янник завоевал третий титул в сезоне, а Медведев потерпел третье поражение в восьми финалах 2023 года. «Хочу поздравить Янника и его команду. На третий раз тебе повезло! Это наш третий финал в этом году, и ты выиграл его в отличном матче. Ты потрясающий игрок, проводишь потрясающий сезон. Надеюсь, мы проведем друг против друга еще много финалов», — сказал на церемонии награждения россиянин.

Синнер и вовсе поблагодарил Даниила словами: «Прежде всего спасибо за то, что сделал меня лучше. Я очень много тренировался, чтобы тебя обыграть».

— Медведев проиграл Синнеру в одном элементе классической игры — игра на второй подаче, — подчеркнул «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Там Синнер имел явное преимущество, он и на приеме на второй подаче хорошо действовал. Это и послужило такому результату. Плюс Синнер в свою пользу обернул то, что Даня играет очень далеко за задней линией: Янник успевал из-за этого играть с лета. Страшного ничего не произошло. Эти два элемента определили сегодняшний исход.

При этом шанс взять реванш Даниилу может представиться уже на следующей неделе на «Мастерсе» в Шанхае — по результатам жеребьевки Синнер и Медведев могут там встретиться уже на стадии четвертьфинала.