Российский теннисист Даниил Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев 28 января проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча длилась 3 часа 46 минут. Медведев уступил Синнеру со счетом 3-2 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

Для 22-летнего итальянского теннисиста эта победа стала первой в турнирах Большого шлема.

Медведев подал на вылет 11 раз, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. В активе итальянца 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поёнта из девяти.

27-летний российский теннисист в третий раз не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он доходил до этого этапа в 2021-м и 2022-м годах, однако потерпел поражение от серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля соответственно, обращает внимание «Спорт-Экспресс».

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