Даниил Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев 26 января обыграл в пяти сетах немца Александра Зверева и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Матч длился 4 часа 18 минут и завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина.
В финале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, одержавшим победу над действующим чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем.
Для россиянина это шестой выход в финал на турнирах Большого шлема. Однако из пяти предыдущих попыток лишь одна оказалась удачной — финал US Open 2021, обращает внимание «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот день первая ракетка мира Джокович проиграл Синнеру со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Встреча длилась 3 часа 25 минут. Джокович 10 раз одерживал победу на Открытом чемпионате Австралии, что является рекордным результатом, спортсмен проиграл впервые с 2018 года.