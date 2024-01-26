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Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который состоялся 26 января в Мельбурне.

Встреча длилась 3 часа 25 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянского теннисиста. В ходе третьего сета одному из зрителей на трибунах стало плохо, в связи с чем матч был прерван. Прибывшие на место медики увели с трибун пожилого мужчину для оказания помощи, после чего матч был восстановлен.

В финале Синнер встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым, который пройдет в пятницу.

Джокович 10 раз одерживал победу на Открытом чемпионате Австралии, что является рекордным результатом. Спортсмен проиграл впервые с 2018 года. Кроме того, сербский теннисист — 24-кратный победитель турниров Большого шлема.

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23 января серб победил 12-ю ракетку мира, американца Тэйлора Фритца и 11-й раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу серба, посеянного на турнире под первым номером.

До этого, 22 января, Джокович поделился своим мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве. По его словам, россиянин является человеком с «правильными ценностями», а также одним из его главных соперников за последние пять лет.

В свою очередь, Медведев во время пресс-конференции с журналистами 20 января положительно высказался о Джоковиче. Он заметил, что сербский теннисист «может быть жестким на корте», однако его отношение к своим соперникам вне спорта остаются хорошими.

Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд превышает $58 млн.

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