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Теннисист Джокович назвал Даниила Медведева человеком с правильными ценностями

Джокович: я знаю, что Даниил Медведев «человек с правильными ценностями»
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что Даниил Медведев является человеком с «правильными ценностями». Об этом 22 января сообщил портал tennisuptodate.

«Я тоже самого лучшего мнения о нем (Медведеве. — Ред.) как о человеке, коллеге и одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него отличные отношения с большинством участников тура — я вижу это в раздевалке, он и его команда стараются хорошо общаться со всеми», — сказал он.

Помимо этого, Джокович поблагодарил Медведева за добрые слова в свою сторону и добавил, что он его приятно удивил.

Спортсмены встречались на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 15 раз, в 10 из которых Джокович одержал победу.

Ранее, 20 января, аккаунт в соцсети Х (бывш. Twitter) The Tennis Letter сообщил, что во время пресс-конференции с журналистами Медведев положительно высказался о Джоковиче. По его словам, сербский теннисист «может быть жестким на корте», однако его отношение к своим соперникам вне спорта остаются хорошими.

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22 января Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Он обыграл в четвертом круге португальца Нуну Боргеса., матч закончился со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 в пользу россиянина.

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