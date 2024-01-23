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Джокович стал полуфиналистом Australian Open

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович победил 12-ю ракетку мира, американца Тэйлора Фритца и 11-й раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом 23 января сообщила «Спорт-Экспресс».

Игра продлилась 3 часа 45 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу серба, посеянного на турнире под первым номером.

Следующим соперником 36-летнего Джоковича будет итальянец Янник Синнер или россиянин Андрей Рублев.

Новак является 10-кратным и действующим чемпионам Australian Open. Кроме того, сербский теннисист — 24-кратный победитель турниров Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января.

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Накануне сербский спортсмен поделился своим мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве. По его словам, россиянин является человеком с «правильными ценностями», а также одним из его главных соперников за последние пять лет.

В свою очередь, Медведев во время пресс-конференции с журналистами 20 января положительно высказался о Джоковиче. Он заметил, что сербский теннисист «может быть жестким на корте», однако его отношение к своим соперникам вне спорта остаются хорошими.

22 января Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Он обыграл в четвертом круге португальца Нуну Боргеса, матч закончился со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 в пользу россиянина.

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