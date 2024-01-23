Карты тройки: как наши теннисисты бьются за победу в Australian Open

В понедельник, 22 января, определились все четвертьфиналисты Australian Open 2024 в мужском одиночном разряде. Даннил Медведев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша в четырех сетах и за выход в полуфинал сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши. Днем ранее Андрей Рублев в тяжелейшем пятисетовом матче смог остановить первую ракетку Австралии Алекса де Минаура и теперь встретится с итальянцем Янником Синнером. В женской сетке впервые с 2020 года у России есть одна представительница в 1/4 финала. Ей стала Анна Калинская, которая стартовала на турнире в статусе 75-й ракетки мира.

Раздражение и уровень

Почти на каждом турнире Большого шлема кто-то из малоизвестных широкой публике игроков выступает в роли темных лошадок — совершают шикарные прорывы, казалось, из ниоткуда. Это касается, кстати, и россиян. Три года назад на Открытом чемпионате Австралии Аслан Карацев добрался до полуфинала, а на Уимблдоне-2023 четвертьфиналистом стал Роман Сафиуллин. На сей раз в Мельбурне настал черед 21-летнего француза Артура Казо и 26-летнего Нуну Боржеша, добравшихся до четвертого круга. Казо, не входящий в топ-100, выбил датчанина Хольгера Руне и уступил только в матче за выход в четвертьфинал Хуберту Хуркачу. А 69-я ракетка мира Боржеш «снял скальп» с опытнейшего и находящегося в отличной форме болгарина Григора Димитрова, причем показал прекрасный теннис. Чем впечатлил Медведева, который перед встречей с Нуну заявил, что он намерен отнестись к матчу со всей серьезностью.

Так и получилось. Хотя дебют встречи предвещал Медведеву относительно легкую прогулку. В шестом гейме стартовой партии он сделал брейк, а первые сложности на подаче у россиянина возникли только при 5:3 — дважды было «ровно», однако наш теннисист дожал-таки португальца. Во второй партии подача Боржеша и вовсе начала подвисать с завидной регулярностью. Нуну старался действовать сверхагрессивно — либо пробивал с задней линии, либо шел к сетке. В принципе, задумка правильная — превзойти Даниила в комбинационной игре почти невозможно. Дважды португалец спасался с брейк-пойнтов, но в седьмом гейме сделать этого не смог. Вот только затем Медведев ответил любезностью, сделав при 4:3 двойную ошибку на брейк-пойнте.

Партия завершилась тай-брейком, в котором португалец повел 2:0. К счастью, после этого Даниил включился и забрал сет. А в третьей партии, проиграв в дебюте свою подачу, взял четыре гейма подряд. Вроде бы встреча шла к логическому завершению, но интригу внезапно возродил сам Медведев. Сначала он сделал две двойные и не подал на матч при 5:4, затем не реализовал двойной матчбол на приеме, после чего совершил еще две двойные и отдал свою подачу второй раз подряд. При этом россиянин еще и начал демонстрировать раздражение. Такими шикарными подарками грех было не воспользоваться — Боржеш забрал третий сет.

В игре мог наступить перелом, но Боржеш не выдержал собственного темпа, брака в его действиях стало заметно больше, а Даниил сумел-таки наладить подачу. Как следствие, ранний брейк, затем при 4:1 второй и уверенная победа в партии и в матче.

— Игра Даниила оставила странное впечатление, — сказала «Известиям» 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева. — Если смотреть статистику, у Дани чисто выигранных мячей — 34 и столько же невынужденных ошибок. Он сводил на нет свои действия. Ничья вообще говорит о среднем уровне игры. Но у его соперника ошибок было в два раза больше. Даня строил непробиваемую стену и пользовался провалами соперника. Это его стиль. Выиграл и хорошо. Но пока на высокий уровень он не вышел.

Впереди Хуркач, который ведет в личном противостоянии с Даниилом (3:2). Андрей Рублев свой четвертьфинал проведет со скрытым фаворитом турнира Янником Синнером. В четвертом круге итальянец в трех сетах выбил из борьбы Карена Хачанова и постарается оформить второй выход в полуфинал турнира Большого шлема. Рублев пока не добирался до этой стадии, девять раз проиграв на стадии 1/4.

Успех Анны

После вылета в четвертом круге Мирры Андреевой (от Барборы Крейчиковой) и Марии Тимофеевой (от Марты Костюк) последняя надежда оставалась на Анну Калинскую, и 25-летняя москвичка превзошла самые смелые ожидания. Она так уверенно разобралась с опытной итальянкой Жасмин Паолини, что теперь четвертьфинал «мейджора» не кажется для нее потолком.

Отметим, что последние месяцы отлично складываются для Калинской. В конце октября 2023-го она выиграла турнир WTA-125 в мексиканском Тампико, а спустя неделю забрала еще один титул этой категории в американском Мидленде. Это позволило ей вернуться в топ-100 (выпала из первой сотни, пропустив около четырех месяцев из-за травмы подколенного сухожилия). Новый сезон 25-летняя россиянка начала в Брисбене, где ей удалось пройти Бернарду Перу. В Аделаиде Калинская пробилась в основную сетку через квалификацию и тут же выбила из борьбы чемпионку «Ролан Гаррос – 2021» Барбору Крейчикову. Это была четвертая победа Анны над теннисисткой из топ-10. Могла она пройти и дальше, но упустила победу в матче с соотечественницей Дарьей Касаткиной (вела 7:5, 4:1).

В Мельбурне Калинская начала с тяжелой победы над Кэти Волынец, а затем в двух сетах прошла 45-ю ракетку мира Аранту Рус из Нидерландов. В третьем круге у Анны был свой вечер славы: ей удалось остановить чемпионку US Open 2017, экс-третью ракетку мира Слоун Стивенс. Причем после первого сета, проигранного на тай-брейке (10:8), показалось, что американка уже не упустит победу. Но в двух оставшихся партиях Анна просто разгромила американку.

В четвертом круге Анна вновь не была фаворитом. Жасмин Паолини стояла выше в рейтинге (31-е место против 75-го), к тому же на Australian Open 2024 низкорослая итальянка уже успела обыграть двух представительниц России. В первом круге 26-я сеяная была сильнее Дианы Шнайдер, а в третьем переиграла Анну Блинкову. Правда, победительница Елены Рыбакиной отняла много сил у Паолини, навязав ей мощное сопротивление в обоих партиях.

Усталость сказалась в матче 1/8 финала, но это не умаляет заслуг Калинской. Анна сыграла очень уверенно, совершая один виннерс за другим. Паолини взяла всего шесть геймов, и спустя час матч уже был закончен. Калинская впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. Отметим, что россиянки не доходили до этой стадии в одиночном разряде на трех последних турнирах. В 2020 году в четвертьфинал Australian Open пробилась олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова, уступив там в двух сетах испанке Гарбинье Мугурусе.

Свой четвертьфинал Калинская сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, посеянной под 12-м номером. Вне зависимости от результатов встречи россиянка дебютирует в топ-40 рейтинга WTA.