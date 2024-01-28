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Венгерский политик допустил присоединение Закарпатья в случае поражения Киева

Тороцкаи: Закарпатье как автономия могло бы мирно воссоединиться с Венгрией
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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Если Украина потеряет государственность, то Закарпатье как автономия могло бы воссоединиться с Венгрией мирным путем. Об этом 28 января заявил венгерский политик, глава партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в интервью «РИА Новости».

«Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией», — сказал он.

При этом Тороцкаи отметил, что претензии на Закарпатье к этому моменту высказала только партия «Наша Родина», остальные парламентские партии такого не заявляли. При этом он подчеркнул, что автономия должна существовать с широким кругом прав, однако нынешнее украинское правительство не соблюдает референдум, что является нелегитимным.

«Мы никогда не будем поставлять оружие на Украину»
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Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны и распада империи Габсбургов регион отошел к Чехословакии, в составе которой просуществовал до 1939 года, когда он был присоединен к Венгрии. После конца Второй мировой войны в Москве было подписано соглашение о вхождении Закарпатья в состав Украинской ССР.

Ранее, 18 января, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией. До этого, 16 января, Сийярто подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине нужно перестать поставлять Киеву оружие. Еще одно важнейшее условие для прекращения противостояния Москвы и Киева — открытые каналы коммуникации, отметил глава венгерского МИДа.

В конце декабря 2023 года сербская газета «Политика» предрекла Украине раздел территории по итогам конфликта. Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны. Кроме того, отмечалось, что никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века, благодаря возникшему хаосу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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