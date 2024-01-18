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Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине

Глава Венгрии Новак призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией. Об этом 18 января заявила президент Венгрии Каталин Новак.

«Невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Думаю, что, не поговорив с Россией и не попытавшись усадить ее за стол переговоров, мы не добьемся успеха», — сказала она в интервью CNBC.

Как отметила Новак, странам Запада нужно «достичь консенсуса» по этому вопросу между собой и с Украиной, а затем обратиться к России напрямую, через Китай или других посредников. По ее словам, позиции Будапешта и других стран Евросоюза (ЕС) касательно Украины во многом совпадают, но расхождения касаются методов урегулирования конфликта. При этом Новак заявила, что Киев необходимо продолжать поддерживать.

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Ранее, 16 января, депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten заявил, что Швейцария должна пригласить в Берн президента России Владимира Путина для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте.По его словам, урегулирование конфликта на Украине немыслимо без участия России. Переговоры на Всемирном экономическом форуме в Давосе по поводу украинской «формулы мира» парламентарий счел абсурдными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в Давосе, заявила, что в мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, глава государства назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Давосе заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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