Международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией. Об этом 18 января заявила президент Венгрии Каталин Новак.

«Невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Думаю, что, не поговорив с Россией и не попытавшись усадить ее за стол переговоров, мы не добьемся успеха», — сказала она в интервью CNBC.

Как отметила Новак, странам Запада нужно «достичь консенсуса» по этому вопросу между собой и с Украиной, а затем обратиться к России напрямую, через Китай или других посредников. По ее словам, позиции Будапешта и других стран Евросоюза (ЕС) касательно Украины во многом совпадают, но расхождения касаются методов урегулирования конфликта. При этом Новак заявила, что Киев необходимо продолжать поддерживать.

Ранее, 16 января, депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten заявил, что Швейцария должна пригласить в Берн президента России Владимира Путина для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте.По его словам, урегулирование конфликта на Украине немыслимо без участия России. Переговоры на Всемирном экономическом форуме в Давосе по поводу украинской «формулы мира» парламентарий счел абсурдными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в Давосе, заявила, что в мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, глава государства назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Давосе заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.