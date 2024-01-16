В Венгрии указали на необходимость прекращения поставок оружия Киеву

Для завершения конфликта на Украине нужно перестать поставлять Киеву оружие. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress 16 января.

«Чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет длиться <военная операция>, а чем дольше будет длиться <военная операция>, тем больше людей погибнет», — сказал он.

Еще одно важнейшее условие для прекращения украинского конфликта — открытые каналы коммуникации, отметил Сийярто.

«Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно оскорбляют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, на мой взгляд, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми», — добавил он.

Также значимым условием для завершения конфликта, по мнению Сийярто, является поощрение противоборствующих стороны к тому, чтобы они сели за стол переговоров и заключили мирное соглашение. Сийярто подчеркнул, что это самое главное.

«Вы знаете, мы смотрим на эту тему под совершенно особым углом. Есть и венгры, которые гибнут на этой <военной операции>. На Украине есть большая венгерская община, членов которой вербуют в украинскую армию и отправляют на передовую, где они погибают. Поэтому мы хотим, чтобы эта <военная операция> прекратилась», — подчеркнул политик.

Министр отметил, что оружия на Украину было поставлено много, но конфликт только затянулся.

«Украине выплачено много денег, но ее уничтожение продолжается. Точно так же санкции ЕС не смогли ни поставить российскую экономику на колени, ни приблизить нас к миру», — сказал Сийярто.

По словам политика, нынешний подход должен быть изменен как можно скорее. Но есть гораздо более крупные страны, чем Венгрия, и они «должны сыграть здесь важную роль».

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна предлагает Евросоюзу продолжать оказывать финансовую помощь Украине, но делать это так, чтобы не нанести ущерба самому ЕС. Также Орбан подчеркнул, что если Евросоюз не примет предложенный Венгрией план по финансированию Украины вне бюджета сообщества, то Будапешт со своей стороны будет вынужден остановить помощь Киеву.

Предыдущая встреча в Брюсселе по Украине проходила 14–15 декабря. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил Евросоюзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.