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Орбан назвал условие для ЕС по финансированию Украины

Орбан: ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников
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Фото: ТАСС/YOAN VALAT/EPA
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Венгрия предлагает Евросоюзу (ЕС) продолжать оказывать финансовую помощь Украине, однако делать это так, чтобы не нанести ущерба самому сообществу. Об этом 16 января заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо.

«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету ЕС», — указал политик, выступая перед журналистами в Будапеште.

Он также уточнил, что по его мнению, что финансовая помощь Украине должна поступать «из внебюджетных источников» ЕС и без общего кредита. В частности, Венгрия готова выплачивать свою долю из нацбюджета. Тоже самое может сделать каждая европейская страна на основе своих национальных экономических показателей, отметил премьер-министр.

«Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС. Есть те, кто хочет взять общий кредит — Венгрия этого не хочет», — отметил он.

Также Орбан подчеркнул, что если Евросоюз не примет предложенный Венгрией план по финансированию Украины вне бюджета сообщества, то Будапешт со своей стороны будет вынужден остановить помощь Киеву.

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Ранее 16 января возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы депутат Европарламента Харальд Вилимски, выступая перед дебатами в парламенте ЕС по теме помощи Украине, указал, что она превратилась в «бездонную бочку» для потока финансовой помощи со стороны Евросоюза. По его словам, объединение не должно согласовывать передачу Киеву дополнительного транша в размере €50 млрд.

Предыдущая встреча в Брюсселе по Украине проходила 14–15 декабря. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил Евросоюзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

Позднее, 9 января, газета Politico написала, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза в случае, если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Отмечалось, что лидеры ЕС пытаются оказать давление на Орбана, чтобы он до 1 февраля отменил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву. 12 января стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на некоторые условия Венгрии ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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