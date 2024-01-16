Орбан назвал условие для ЕС по финансированию Украины

Венгрия предлагает Евросоюзу (ЕС) продолжать оказывать финансовую помощь Украине, однако делать это так, чтобы не нанести ущерба самому сообществу. Об этом 16 января заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо.

«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету ЕС», — указал политик, выступая перед журналистами в Будапеште.

Он также уточнил, что по его мнению, что финансовая помощь Украине должна поступать «из внебюджетных источников» ЕС и без общего кредита. В частности, Венгрия готова выплачивать свою долю из нацбюджета. Тоже самое может сделать каждая европейская страна на основе своих национальных экономических показателей, отметил премьер-министр.

«Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС. Есть те, кто хочет взять общий кредит — Венгрия этого не хочет», — отметил он.

Также Орбан подчеркнул, что если Евросоюз не примет предложенный Венгрией план по финансированию Украины вне бюджета сообщества, то Будапешт со своей стороны будет вынужден остановить помощь Киеву.

Ранее 16 января возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы депутат Европарламента Харальд Вилимски, выступая перед дебатами в парламенте ЕС по теме помощи Украине, указал, что она превратилась в «бездонную бочку» для потока финансовой помощи со стороны Евросоюза. По его словам, объединение не должно согласовывать передачу Киеву дополнительного транша в размере €50 млрд.

Предыдущая встреча в Брюсселе по Украине проходила 14–15 декабря. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил Евросоюзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

Позднее, 9 января, газета Politico написала, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза в случае, если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Отмечалось, что лидеры ЕС пытаются оказать давление на Орбана, чтобы он до 1 февраля отменил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву. 12 января стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на некоторые условия Венгрии ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.