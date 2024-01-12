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FT заявила о согласии ЕК ввести ежегодный аудит помощи Украине ради Венгрии

FT: Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Piero Nigro
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Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на некоторые условия Венгрии ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, ЕК готова к проведению ежегодного аудита расходования предоставленных средств, а также для принятия положения об «аварийном торможении», согласно которому любая страна сообщества сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС вопрос о помощи Украине.

При этом венгерский источник газеты рассказал, что Венгрия «настроена на переговоры», а украинская сторона выразила надежду, что пакет помощи будет согласован не позднее марта.

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Ранее, 10 января, премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия готовит план Б о выделении помощи Украине вне бюджета Европейского союза к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Венгерский премьер назвал это решение хорошим и подчеркнул, что план Б Еврокомиссии является планом А Венгрии.

9 января Politico сообщила, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза в случае, если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьера, чтобы он до 1 февраля отменил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву, уточнялось в материале.

21 декабря Орбан допустил, что ЕС, вероятно, найдет механизм поддержки Киева в обход вето Будапешта. Тогда же сообщалось, что Венгрия предлагает Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. В интервью Орбана, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения.

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