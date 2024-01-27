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Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ

Штурмовик ВСУ: в Авдеевке украинские солдаты надеялись на спасение войсками РФ
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на позициях в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеялись на спасение российскими войсками. Об этом 27 января рассказал пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады (оебр) ВСУ Вячеслав Гриненко.

«Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди (российские военнослужащие. — Ред.) и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их (российских военнослужащих. — Ред.) ждали», — рассказал Гриненко ТАСС.

По его словам, у украинских штурмовиков на передовой не было огневой поддержки, а также еды и воды. Из вооружений в их распоряжении было только стрелковое оружие, при этом патроны к нему закончились спустя четыре часа боя. Таким образом, жизнь украинских солдат спасли российские военные, подчеркнул Гриненко.

«Условия в плену нормальные. Тепло, кормят, пить дают, отношение нормальное. Мы после ТЦК (территориального центра комплектования. — Ред.) жили не лучше — в подвале, выходить куда-то было запрещено», — добавил пленный.

По словам Гриненко, он сдался в плен несколько дней назад в Авдеевке, а штурмовая рота, в которой он служил, за девять дней была уничтожена наполовину.

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Ранее, 20 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью газете Le Figaro о жалобах украинских военных на невозможность наступать из-за нехватки людей и вооружения. В связи с этим он признал сложную для украинских войск ситуацию на фронте.

До этого, 14 января, военные ВСУ рассказали телеканалу BFMTV о растущем давлении наступающих на купянском направлении подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. По их словам, интенсивные бои на фоне ухудшающихся погодных условий наряду с растущими потерями ВСУ полностью выматывают военнослужащих украинской армии.

13 января The New York Times сообщила о жалобах бойцов ВСУ на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев. По данным газеты, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха, а их потери восполняются лишь частично.

Политолог, военный эксперт Алексей Живов указал на рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Эксперт отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал, и это никому не добавляет мотивации. Живов также связал деморализацию украинских сил с отсутствием заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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