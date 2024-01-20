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В офисе Зеленского рассказали о жалобах солдат ВСУ на нехватку оружия

Ермак рассказал о жалобах бойцов ВСУ на невозможность наступления
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинские военные жалуются на невозможность наступать из-за нехватки людей и вооружения. Об этом 20 января заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro.

«На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать», — сказал он.

Также Ермак указал на преимущество Российской армии в воздухе, в то время как у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно снарядов, противоминных машин и систем запуска ракет большой дальности. В связи с этим он признал сложную для украинских войск ситуацию на фронте.

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Накануне Ермак в интервью испанской газете El Mundo упрекнул страны Запада в недостаточном оказании военной помощи ВСУ. При этом он утверждает, что контрнаступление украинской армии «прошло довольно успешно». В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что успешным оно было для России.

В тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью Bild назвал ситуацию на линии фронта сложной для ВСУ в связи с высокой интенсивностью боевых действий.

16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». Он подчеркнул, что к этому привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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