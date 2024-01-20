Захарова указала на успешность контрнаступления ВСУ только для России

Контрнаступление ВСУ оказалось успешным для России, а не для Украины. Так прокомментировала слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 20 января.

«Глава офиса президента Украины Ермак: «Контрнаступление ВСУ довольно успешное». Он забыл добавить «для России», — написала она.

19 января Ермак в интервью испанской газете упрекнул страны Запада в недостаточном оказании военной помощи ВСУ. Он заявил, что с учетом предоставленного от стран Запада вооружения контрнаступление прошло довольно успешно. В материале указывается, что Ермак также признал, что конфликт вновь перешел в сложную для Киева фазу в условиях превосходства России в качестве используемых вооружений и силе войск.

В этот же день Захарова также отметила, что Запад, осознав безуспешность, отошел от лозунга о нанесении России стратегического поражения. «Запад скорректировал лозунг «Нанесем России стратегическое поражение». Теперь их девиз звучит «Не дадим России победить», — написала она в своем Telegram-канале. По словам Захаровой, сейчас западные пиарщики пытаются сформулировать «стратегию следующего этапа» с учетом «неотвратимой реальности».

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.