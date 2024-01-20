Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак 19 января в интервью испанской газете El Mundo упрекнул страны Запада в недостаточном оказании военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«С учетом предоставленных возможностей (полученных от стран Запада вооружений. — Ред.) контрнаступление прошло довольно успешно», — указал он.

В материале издания указывается, что Ермак также признал, что конфликт вновь перешел в сложную для Киева фазу в условиях превосходства России в качестве используемых вооружений и силе войск.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Известиями» указала на то, что Европейский союз (ЕС) поддерживает Украину только на словах.

Также 19 января издание Die Welt сообщило, что немецкий министр обороны Борис Писториус отказался увеличить военную помощь Украине, так как, по его словам, Германия внесла самый большой вклад из всех стран Евросоюза, и теперь очередь за другими.

17 января Зеленский пожаловался на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе, что в стране есть дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

В тот же день американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.