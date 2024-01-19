Реклама
Прямой эфир
Общество
Облачная погода и до -5 градусов ожидаются в Москве 19 января
Мир
СМИ сообщили об уничтожении ЦАХАЛ крупного ракетного производства ХАМАС
Здоровье
Реабилитолог развеял миф о сколиозе
Армия
В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Мир
Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Казахстане 24–25 января
Спорт
Теннисист Хачанов одержал победу над Махачем в третьем круге Australian Open
Мир
На Украине выразили недовольство ситуацией с производством БПЛА в стране
Общество
Эксперт перечислила варианты избежания автоматического списания средств с карты
Мир
В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России
Армия
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Мир
NYT оценила запугивающий эффект ракетного потенциала Ирана
Армия
Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В США осадили украинского политика за высказывание о Лаврове
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Сюжет:

Глава минобороны ФРГ Писториус отказался увеличить помощь Украине

Die Welt: министр обороны ФРГ Писториус отказался идти ва-банк на Украине
0
Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличить военную помощь Украине, сообщило 19 января издание Die Welt.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли всё, что могли», — указал он.

По его словам, из всех стран Евросоюза (ЕС) Германия внесла самый большой вклад, и теперь очередь за другими.

Вытянуть не смогут: Запад пытается продлить конфликт на Украине
Зачем США и странам ЕС это нужно и кто оплатит счета Киева

Ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

В тот же день зампредседателя Европарламента Катарина Барли заявила, что ЕС стоит более тесно сотрудничать в области обороны для достижения независимости, если экс-президент США Дональд Трамп снова станет американским лидером и «бросит Европу». Она напомнила, что в предыдущий президентский срок Трамп продемонстрировал европейским странам, что им нужно быть более независимыми в стратегическом плане, а государствам — членам ЕС стоит теснее сотрудничать в военной сфере.

До этого, 1 января, президент России Владимир Путин отметил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024