Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличить военную помощь Украине, сообщило 19 января издание Die Welt.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли всё, что могли», — указал он.

По его словам, из всех стран Евросоюза (ЕС) Германия внесла самый большой вклад, и теперь очередь за другими.

Ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

В тот же день зампредседателя Европарламента Катарина Барли заявила, что ЕС стоит более тесно сотрудничать в области обороны для достижения независимости, если экс-президент США Дональд Трамп снова станет американским лидером и «бросит Европу». Она напомнила, что в предыдущий президентский срок Трамп продемонстрировал европейским странам, что им нужно быть более независимыми в стратегическом плане, а государствам — членам ЕС стоит теснее сотрудничать в военной сфере.

До этого, 1 января, президент России Владимир Путин отметил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.