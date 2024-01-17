В ЕС призвали к независимости от США в случае переизбрания Трампа

Евросоюзу (ЕС) стоит более тесно сотрудничать в области обороны для достижения независимости в случае, если экс-президент США Дональд Трамп снова станет американским лидером и «бросит Европу». Об этом заявила зампредседателя Европарламента Катарина Барли.

«Если Трамп бросит Европу, ЕС должен быть в состоянии действовать», — цитирует ТАСС ее слова в интервью медиагруппе Funke.

Барли отметила, что в предыдущий президентский срок Трамп продемонстрировал европейским странам, что им нужно быть более независимыми в стратегическом плане, а государствам — членам Евросоюза стоит теснее сотрудничать в военной сфере.

Она подчеркнула, что сейчас важно увеличить совместные закупки и нарастить производство «военных товаров». По ее словам, Евросоюз должен «стоять на своих собственных ногах в плане политики безопасности».

Ранее, 15 января, Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) в штате Айова набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), на третьем — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%). Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о прекращении своего участия в президентской гонке.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша Байдена в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.