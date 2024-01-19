В Госдуме заявили о поддержке Украины лидерами ЕС только на словах

Евросоюз поддерживает Украину уже только на словах. Как отметила «Известиям» 19 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, это происходит по причине осознания лидерами ЕС, что это идет в ущерб их странам.

Ранее в пятницу издание Die Welt сообщило, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался увеличить военную помощь Украине, так как, по его словам, Германия внесла самый большой вклад из всех стран Евросоюза, и теперь очередь за другими.

«Ситуация ведь еще в том, что они уже исчерпали общий бюджет, который выделялся от Евросоюза на помощь Украине, а теперь каждой стране надо добавлять. То есть надо отдельно согласовывать, насколько я понимаю, через каждую страну, через их парламенты дополнительно, а теперь вопрос в сумме», — сказала Журова.

Она отметила, что на Германию, вероятно, и так была возложена большая часть обязательств по выделению средств для поддержки Украине.

«Они подсчитали свои бюджеты, а сейчас у всех трудности, и все понимают, что это будет означать уже ущемление интересов граждан их стран», — подчеркнула депутат.

Ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

При этом в тот день стало известно, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

1 января президент России Владимир Путин отметил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.