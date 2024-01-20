В офисе Зеленского заявили о сложной ситуации на фронте

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ситуацию на линии фронта сложной в связи с высокой интенсивностью боевых действий. Об этом 19 января он заявил немецкой газете Bild.

«Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая», — сказал он.

Подоляк также заявил о важности для украинских войск поставок из ФРГ систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет для них. В то же время он надеется на максимально возможные объемы военной помощи Киеву со стороны Германии, в том числе крылатых ракет Taurus.

Советник главы офиса Зеленского считает, что в поставках Украине не должно быть никаких ограничений. Он утверждает, что для изменения ситуации на фронте Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы ракеты дальнего действия в 250 км, обратила внимание «Газета.Ru».

Накануне МИД ФРГ сообщил, что с начала спецоперации России по защите Донбасса Германия выделила Украине €27,8 млрд на военные и иные нужды. Среди прочего эти средства были выделены на обширную зимнюю программу помощи, поддержку украинских беженцев, гуманитарную помощь и разминирование.

Ранее, 6 января, министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страна оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Другие финансово мощные государства ЕС должны прилагать больше усилий для помощи Киеву, добавил он.

4 января Германия передала Украине еще один пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.