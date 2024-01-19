Берлин выделил Киеву почти €28 млрд c февраля 2022 года

С начала спецоперации России по защите Донабасса Германия выделила Украине €27,8 млрд на военные и иные нужды. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил МИД ФРГ на своем сайте.

«Германия твердо стоит на стороне народа Украины, оказывая обширную поддержку, — на данный момент общая сумма составила €27,8 млрд, — и не только военной техникой», — говорится в сообщении.

Среди прочего эти средства были выделены на обширную зимнюю программу помощи, поддержку украинских беженцев, гуманитарную помощь и разминирование.

В министерстве также напомнили, что Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, а также крупнейшим вкладчиком Европейского фонда мира, уже направившего Киеву €5,6 млрд.

Ранее, 6 января, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Другие финансово мощные государства ЕС должны прилагать больше усилий для помощи Киеву, добавил он.

4 января сообщалось, что Германия передала Украине еще один пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.

20 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. Однако он заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки.

13 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, как это будет необходимо.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.