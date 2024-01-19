Реклама
Прямой эфир
Общество
В Калининградской таможне назвали причину очереди из фур на границе с Литвой
Мир
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Культура
Знаменитую пачку Кэрри Брэдшоу продали на аукционе за $52 тыс.
Экономика
Эксперт рассказала о способных замедлить рост цен на российский софт факторах
Мир
В Швеции восстановили гражданскую службу по призыву
Мир
Немецкие правозащитники предостерегли власти ФРГ от изоляции русских в стране
Мир
Политолог заявил об опасности конфликта Ирана и Пакистана для региона
Спорт
Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг Australian Open
Мир
Президент Литвы допустил усталость Западной Европы от конфликта на Украине
Мир
Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию уставшим человеком
Мир
Лидер французской партии назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал выйти из ЕС
Общество
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников
Мир
Берлин выделил Киеву почти €28 млрд c февраля 2022 года
Сюжет:

Берлин выделил Киеву почти €28 млрд c февраля 2022 года

МИД ФРГ: Германия с начала СВО выделила Украине €27,8 млрд
0
Фото: Global Look Press/dpa/Marco Rauch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала спецоперации России по защите Донабасса Германия выделила Украине €27,8 млрд на военные и иные нужды. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил МИД ФРГ на своем сайте.

«Германия твердо стоит на стороне народа Украины, оказывая обширную поддержку, — на данный момент общая сумма составила €27,8 млрд, — и не только военной техникой», — говорится в сообщении.

Среди прочего эти средства были выделены на обширную зимнюю программу помощи, поддержку украинских беженцев, гуманитарную помощь и разминирование.

В министерстве также напомнили, что Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, а также крупнейшим вкладчиком Европейского фонда мира, уже направившего Киеву €5,6 млрд.

Вытянуть не смогут: Запад пытается продлить конфликт на Украине
Зачем США и странам ЕС это нужно и кто оплатит счета Киева

Ранее, 6 января, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Другие финансово мощные государства ЕС должны прилагать больше усилий для помощи Киеву, добавил он.

4 января сообщалось, что Германия передала Украине еще один пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.

20 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. Однако он заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки.

13 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, как это будет необходимо.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024