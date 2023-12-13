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Шольц заявил о заложенных в бюджет ФРГ €8 млрд на помощь Украине

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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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В федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Об этом 13 декабря рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы будем оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета так, как мы планировали и, прежде всего, так долго, сколько это будет необходимо. Это включает €8 млрд на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и, вероятно, более €6 млрд на поддержку украинских беженцев в Германии», — заявил он на пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и главой минфина Кристианом Линднером.

Линднер при этом отметил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны Европейского союза (ЕС).

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9 декабря газета Financial Times написала, что Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент, весьма велики. Как уточнило издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

Ранее, 7 декабря, немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социал-демократической партии (СДПГ) Катю Маст, что в этом году в Германии не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год. По ее словам, Шольц, Хабек и Линднер пока что не завершили свои интенсивные дискуссии на данную тему.

В конце ноября Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с немецким бюджетом. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой». При этом, согласно последнему соцопросу, деятельностью Шольца на посту канцлера довольны только 20% жителей ФРГ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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